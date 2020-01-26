台商隱匿去舞廳 醫憂防疫破口

高雄市衛生局人員昨天到金芭黎舞廳疫調，並對員工量測體溫。 （高雄市衛生局提供）

2020-01-26 05:30:00

未戴口罩活動兩小時 醫師︰空氣不流通提高傳染風險

〔記者林惠琴／台北報導〕中國武漢二○一九新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，台灣已確診三例境外移入個案，其中一例為五十多歲男台商，一度隱瞞發病後曾到高雄市苓雅區金芭黎舞廳的活動史，醫師直言「很可惡！」成疫情防守最可能的破口。

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該名男性一月二十四日確診，隱瞞曾於二十二日下午到金芭黎舞廳，直到舞廳小姐二十五日出現不適、確認台商罹患武漢肺炎，趕緊向衛生單位通報才揭露。

台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，該名台商在舞廳未戴口罩活動兩小時，通常舞廳空氣不流通且人們近距離接觸，容易提高傳染風險，實在「很麻煩」，此為目前為止，最接近引發社區感染的事件，擔心成防疫破口。

黃立民建議，相關傳染者應會就近在高雄市就醫，因此當地醫療院所要提高警覺，針對有發燒或呼吸道症狀者，主動詢問有無金芭黎舞廳活動史，同時呼籲民眾不要隱瞞，否則疾病恐進一步傳染給自己的親友。

三成患者不發燒 卻具傳染力

台北市立聯合醫院胸腔重症醫師蘇一峰直言該名個案「很可惡！」認為將成為國內目前防疫的最大漏洞。舞廳空氣不流通，加重傳染機會。但他分析中國確診個案發現，約兩至三成患者不會發燒，可能只是以普通感冒的形式出現，容易被忽略，卻具有傳染力，恐是很大的威脅。

蘇一峰指出，國際期刊《刺胳針》（The Lancet）最新刊登中國武漢肺炎先前確診四十一名患者病況，死亡率高達十五％，提醒與確診患者同一時間在舞廳活動的民眾要盡快通報，不要隱瞞，以免釀成更大疫情。

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