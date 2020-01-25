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健康動一動》晨起做做操 身輕如燕迎鼠年

體前側筋膜。（照片提供／陳泓翔）

體前側筋膜。（照片提供／陳泓翔）

2020-01-25 05:30:00

圖‧文／陳泓翔

今天是大年初一，是一個全新的開始，建議晨起與家人一起做個筋膜伸展操，身輕如燕迎鼠年。

●背側淺筋膜：面對坐姿，約坐椅面一半，雙手胸前交叉扶肩，右膝關節伸直，左膝關節彎曲，兩腳腳板翹起，兩人腳尖相頂，同時將頭和身體向前彎（圖1），維持5秒，重複15次，換腿操作。

●肩頸筋膜：併肩站姿， 一人左手，另一人右手，將手往後繞過腰部，兩人手指互扣，身體保持直立，同時將頭往兩人中間側彎（圖2），維持5秒，重複15次，交換位置操作。

●身體和腿的側筋膜：平行站姿，兩人外側的腳，從後往內與內側腳交叉以足部外側踩地，兩人內側手插腰，身體直立，外側手高舉同時將上半身向彼此側彎，手指相碰（圖3），維持5秒，重複15次，交換位置操作。

●身體前側筋膜：面對站姿，右腳在前呈前弓後箭，雙手約在胸前高度，手肘彎曲，兩人掌心互碰，吸氣時，將身體重心往前，同時雙手往天花板上滑，手肘打直和頭後仰（圖4），吐氣時重心往後回到原姿勢。

◎健康小叮嚀：

心血管疾病高危險群剛睡醒時，可以先在床上暖身5-10分鐘再下床。運動過程需緩慢進行並保持正常呼吸，動作以感覺稍微緊繃即可，若產生疼痛或身體不適，應立即減少運動量或停止運動，並諮詢專業醫師或物理治療師。

（作者為鹿港基督教醫院物理治療師）

身體和腿的側筋膜。（照片提供／陳泓翔）

身體和腿的側筋膜。（照片提供／陳泓翔）

肩頸筋膜。（照片提供／陳泓翔）

肩頸筋膜。（照片提供／陳泓翔）

背側淺筋膜。（照片提供／陳泓翔）

背側淺筋膜。（照片提供／陳泓翔）

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