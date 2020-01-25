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春節小孩發燒怎麼辦／手腳冰冷加衣物 流汗時要少穿

王瑄惠醫師幫孩子聽心跳。圖為情境照，圖中患者與本文無關。（王瑄惠提供）

王瑄惠醫師幫孩子聽心跳。圖為情境照，圖中患者與本文無關。（王瑄惠提供）

2020-01-25 05:30:00

文／王瑄惠

農曆春節遇到醫療院所門診休診，偏偏孩子發燒，該怎麼辦？

當中心體溫（耳溫）超過38℃時，表示體內的免疫系統正在對抗病原，這是自然防禦機轉。

在發燒過程中，患者會出現手腳冰冷和發抖、畏寒的狀況，這是因為腦部的體溫調節中樞，因為發炎反應，體溫設定點上升，若未達到認定標準，便會以為身體失溫，產生肌肉顫抖，以增加熱量，且血管收縮，避免熱量散失。

建議家長或照顧者在小朋友手腳冰冷發抖時，可以多加衣物，但已開始流汗時，切記少穿一點，以利散熱， 所以發燒體溫的高低並不代表疾病的嚴重程度。

退燒方式分為兩種，一種為藥物退燒法，另一種為物理退燒法（冰枕、退熱貼、溫水拭浴），如果小朋友發燒不舒服，建議先給予藥物退燒，才真正有退燒的效果；但是在開始流汗後，使用冰枕等物理退燒法才可能有幫助。建議爸媽觀察小朋友退燒後的精神活力，如果退燒後，小朋友又生龍活虎，就不用急著衝到急診室。

可多喝水 補充電解質

在發燒的過程中，孩童因為產熱反應而高燒，身體為了要維持體溫，會排汗散熱，此時容易缺乏水分，可以適時提供孩子電解質飲品，並補充水分。

◎出現以下狀況要急診就醫：

●3個月以下的嬰兒發燒。

●發燒時有抽筋痙攣。

●意識不清持續昏睡。

●未發燒時，呼吸急促、躁動不安。

●持續頭痛及嘔吐。

●尿量大幅減少。

●哭泣時無眼淚等。

（作者為育禾婦幼診所小兒心臟科醫師）

小孩發燒可鼓勵多喝水補充水分；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（王瑄惠提供）

小孩發燒可鼓勵多喝水補充水分；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（王瑄惠提供）

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