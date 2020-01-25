染料恐含甲醛 摸完紅包袋要洗手

林建宇提醒民眾，接觸到環境荷爾蒙要以肥皂清潔，避免吃進體內。（記者邱書昱攝）

2020-01-25 05:30:00

記者邱書昱／專題報導

過年討喜的紅色春聯、發給小朋友壓歲錢的紅包袋與玩具，可能暗藏有毒化學物質！

燙金字 不排除含重金屬

恩主公醫院副院長、腎臟科主任林建宇表示，以春節的紅包袋、春聯為例，林建宇說，紅色的染料會釋放出揮發性有機物，當中很有可能含有致癌物甲醛，而染料也會誘發小朋友過敏，甚至有些紅包袋上面燙金，不排除有重金屬的可能。

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林建宇呼籲，接觸紅包、春聯等後，一定要以肥皂清潔手部，光靠清水仍可能有化學物質殘留在指甲等縫隙，

另外小朋友常玩的塑膠玩具與常使用的文具，也可能含有塑化劑等環境荷爾蒙，長期暴露下來，小朋友可能出現性早熟、影響內分泌系統，甚至老年引發高血壓、動脈硬化等症狀，不得輕忽。

林建宇說明，泛指影響內分泌系統的都叫做環境荷爾蒙，目前測得約有70至80種，其中廣為人知的包含塑化劑、雙酚A、戴奧辛等，這些都曾在包裝食物的塑膠袋、瑜伽墊、GORE-TEX衣物、玩具與文具等驗出，儘管有些化學物質在體內的半衰期僅有數小時，但是長年累月的接觸，也會累積造成身體負擔。另外大部分的環境荷爾蒙容易在肉類脂肪越多、內臟、皮等部位堆積，因此要減少食用。

「環境荷爾蒙不是只有影響生長發育，還會影響到老年容易罹患的病。」林建宇表示，有些化學物質在動物實驗下確實會致癌，但人體尚無數據證明會罹癌，不過長期暴露下，男性的精子會減少、生殖器短小、女孩性早熟等，若孕婦接觸則會影響出生後胎兒的生長；隨著年紀增長還有動脈硬化、肝功能異常、血糖代謝等疾病纏身。

林建宇也建議，飲食部分盡量減少外食「均衡飲食、多樣化」，食物來源也不要只單一固定，而是要分散風險，避免環境荷爾蒙累積體內。

林建宇表示，春節的紅包、春聯的紅色染料可能誘發兒童過敏，上面的燙金不排除有重金屬的可能。（記者邱書昱攝）

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