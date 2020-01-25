春節挑伴手禮 健康好禮 送得吉利

營養師推薦的第2類是健康油品，如橄欖油、苦茶油或亞麻仁子油，因富含單元不飽和脂肪酸，送禮自用兩相宜。（記者陳恩惠攝）

2020-01-25 05:30:00

記者陳恩惠／專題報導

農曆年前起，直到正月15日元宵節前，都在過節氛圍裡，送禮一直是國人無法免俗的文化，不管是出外走春或是拜訪親朋好友、職場上客戶和主管，大過年的，不太可能「兩串蕉」空手到，總習慣帶份伴手禮前往，若是送出的禮品不合適，不但沒發揮增進彼此感情的功效，還可能誤觸對方的「禮品地雷」，根本是花錢找罪受。

衛福部桃園醫院營養科主任范純美表示，近幾年健康養生風氣逐漸盛行，想趁節日送禮給長輩或親友時，應考慮並了解對方的需求，才能展現贈送者的心意也不會失禮，以下整理幾種健康伴手禮供民眾做為新春送禮參考，推薦7類健康伴手禮，讓你送禮有方向、輕鬆贏得長輩緣，裡子（健康）面子都顧到。

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最佳健康伴手禮首推「水果禮盒」，由於水果富含膳食纖維與維生素C，且屬於可直接看得出原貌、未過度加工的「原型食物」，建議選用在地且當季水果，就是最佳健康伴手禮。但對於減肥或罹有糖尿病者，含糖量高的水果要避免，應選用低GI水果，如莓果、蘋果、番茄、檸檬等。

第2類是「健康油品」如橄欖油、苦茶油、亞麻仁子油等富含單元不飽和脂肪酸，以冷壓法及不透光的玻璃瓶為最佳選擇，送禮自用兩相宜。

第3類是「堅果類」，符合國人每天一份堅果類的健康飲食原則，因堅果類富含單元不飽和脂肪酸、維生素E、鐵、鈣等營養素，常讓人一口接一口；但堅果類同時富含脂肪，雖然健康，還是提醒得控制份量，以免超出攝取熱量。

第4類是「全穀類」，含有膳食纖維與B群，以在地特色農產品為優先選擇，如藜麥、紅豆、芋香米、池上米等台灣優質的全穀類，都能表現送禮者的用心。

第5類是「咖啡與茶葉」，在台灣，喝咖啡與茶人口非常多，不管是長輩或年輕人，都喜歡咖啡或茶，茶葉含有兒茶素，咖啡含有綠原酸，雙雙皆有抗氧化物質。

第6類是「保健食品」，由於含有特定成分，能調節生理機能、發揮保健功效，在選擇這類禮品時，也須注意家中長輩有無慢性疾病或本身有無食用習慣，如雞精或蜆精、益生菌、保養關節等營養品，建議選擇通過健康食品認證或國家認證的保健營養品，較有保障。

第7類是「香菇」，為台灣食物中常見食材，除了膳食纖維、維生素D及礦物質含量豐富外，還可提升免疫力，燉成香菇雞湯，營養又美味。

范純美說，隨時代不同，伴手禮也有更多樣的選擇，目前市面上最溫暖的伴手禮，則是選用在地特色食品，兼具實用與食用性價值。

營養師表示，健康油品、香菇及保健食品都是不錯的健康伴手禮。（記者陳恩惠攝）

第4類健康伴手禮是全穀類，可優先選擇在地特色農產品，例如米、紅豆等。（記者陳恩惠攝）

第5類健康伴手禮是咖啡與茶葉，茶葉含有兒茶素，有抗氧化物質。（記者陳恩惠攝）

營養師的健康伴手禮首推水果禮盒，此為大溪區出產的香水檸檬。（記者陳恩惠攝）

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