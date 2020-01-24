避免出遊掃興／準備周全 不怕暈車免憋尿

長途乘車應避免水喝太多憋尿。（記者翁聿煌攝）

2020-01-24 05:30:00

記者翁聿煌／專題報導

5歲的黃小弟每次與家人出遊時，只要車程時間稍長，就會吐得一地、冷汗直流，令黃媽媽忙得手忙腳亂，面對春節假期又來臨，家人又要擔心如何幫助黃小弟適應旅程。

對此，台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師黃韻誠指出，暈車在醫學上稱為「動暈症」，是當人們在活動、移動、運動的過程中，平衡系統受到干擾，產生失調所出現的症狀，可透過充足睡眠、飲食補給、視覺專注、藥物輔助減緩不適。

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黃韻誠說，容易發生暈車的對象有下列數種︰內耳神經、中樞神經系統不協調以及有系統性疾病者，如三高患者、內耳患疾、慢性眩暈症、梅尼爾氏症，這些人會因無法即時平衡車子帶來的臨時震動而產生不適。

輕度暈車會暈眩、噁心、食慾減退，嚴重則會嘔吐、冒冷汗、昏厥，出遊一旦暈車，所有好興致皆會煙消雲散，因此黃韻誠建議，生理狀態的萬全準備非常重要，除了出遊前一天要吃好、睡好，養足精神外，如果是容易暈車但會開車的人，會建議直接由此人開車。

他指出，由於人體平衡系統中有「視覺專注」機轉，當駕駛認真注視前方時，腦部會抑制頭暈感覺，因此鮮少聽聞駕駛暈車情事；但就乘客而言，如果一直看車外風景，反而會因「視覺跳動」使頭暈情況更嚴重，還有長途行車盯著手機，會加劇對平衡系統的影響，導致頭暈，因此乘車時緊盯手機的行為也要避免，做好周全準備，才能享有平安愉快的旅途。

黃韻誠建議，不知道如何避免暈車的民眾，可透過出發前暈車藥及頭暈貼片的使用，降低不適情況發生。然而一般藥品劑量皆以成年人為主，孩童使用容易發生藥物濃度過高的情形與副作用，較不建議使用，因此家中若有小小孩或多重用藥的年長者，需要長途旅行時，可前往住家附近醫療院所，讓醫師做簡單評估，開立處方藥較為安全。

對於民眾出遊或返鄉，當塞車又遇尿意來襲，只能久坐在小空間內，無法順心如廁，一憋就是3、4個小時，潛藏泌尿道感染風險，台北慈濟醫院泌尿科醫師羅啟文提供民眾長途車程免於憋尿的小妙招。

他建議民眾，規劃旅途時間，如預期車程較長，上廁所不方便，乘車前注意攝取的水量。避免飲用咖啡、酒精、汽水等利尿飲品，以免咖啡因刺激膀胱迫尿肌收縮。

上車前避免吃太鹹、太刺激食物，如辣椒、香菜、洋蔥、韭菜、薑黃、咖哩等，易攝取大量水分，造成尿量增加；如預期下段旅程有較長塞車時間，即使沒有尿意，也建議至休息站走走放鬆，或是解尿排空。

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