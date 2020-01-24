出國旅遊／防「旅行者腹瀉」 少碰生冷食物

到非洲、南美洲國家要防範病媒蚊蟲叮咬，以免染上傳染病。圖為非洲國家坦尚尼亞塔雷吉尼國家公園。（記者吳亮儀攝）

2020-01-24 05:30:00

記者吳亮儀／專題報導

許多民眾趁春節連續假期出國旅遊，卻常在旅程和假期結束後「破病」，得到醫院報到；根據歷年資料顯示，「春節假期結束後一週常見的門診疾病」包括：急性上呼吸道感染（感冒）、腸胃炎、椎間盤突出或下背痛、高血壓、過敏、肌肉軟組織病、糖尿病有併發症、眼部發炎、上呼吸道疾病、糖尿病無併發症。

根據醫療和旅行安全服務公司「國際SOS」統計，春節期間國人的海外緊急服務案件較平時多了一成，以疾病類型來看，腸胃道疾病排名第一，再來是呼吸道疾病、心血管和腦血管疾病、骨骼肌肉傷及意外。

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因春節連續假期都正值流感高峰期，就算出國旅遊，北半球國家也多是冬天，同樣有流感疫情，病毒經人際互動傳染，容易在回國後發作。疾病管制署每年春節前也都會提醒各國的流感疫情狀況，特別是國人常去的日本、東南亞、中國、歐洲等國家。

另外，依據以往疾管署國際疫情監測資料顯示，東南亞、南亞、中南美洲暨加勒比海地區、非洲等蚊媒傳染病流行地區，包括：登革熱、瘧疾、屈公病及茲卡病毒感染症等病媒蚊傳染病例常發生，若到這些國家最好注意防蚊措施。

台北醫學大學附設醫院急診醫學科醫師高偉峰說，出國旅行很常見的腸胃疾病就屬「旅行者腹瀉」，嚴重的症狀包括上吐下瀉、發燒或全身疲累，原因多是吃了不乾淨的飲食，導致細菌感染，常發生在去東南亞國家、中國內陸地區旅行的人身上，提醒民眾出國避免吃生冷食物。

至於國內旅遊、返鄉探親、春節走春活動也要多注意自身健康，以往統計顯示，春節假期前常見急診傷病包括：腸胃炎、急性上呼吸道感染（感冒）、表面傷或挫創傷、不明熱、流行性感冒、眩暈、過敏、傷害、皮膚或皮下組織感染、下呼吸道疾病。

健保署指出，這類疾病易因南北往來、人際互動而傳染，提醒民眾無論居家或出遊除了注意保暖，也要勤洗手與加強呼吸道衛生，特別是兒童與老人家的禦寒及衛生。

疾病管制署也提醒，民眾出國前可先到疾管署全球資訊網「國際旅遊與健康」網頁查詢當地疫情。

東南亞國家是許多國人愛造訪的地區，但醫師提醒避免吃生冷食物，減少旅行者腹瀉機會。圖為馬來西亞吉隆坡夜市。（記者吳亮儀攝）

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