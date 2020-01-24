拜年狂發Line 用眼過度 當心年節手機症候群

過度使用手機，可能在不知不覺中影響視力健康，甚至得了醫師口中「年節手機症候群」的現代眼病；圖為情境照。（記者廖雪茹攝）

2020-01-24 05:30:00

記者廖雪茹／專題報導

近年來，透過通訊軟體拜年已成趨勢，但是過度使用手機，可能在不知不覺中造成視力下降，影響視力健康，甚至得了醫師口中「年節手機症候群」的現代眼病。

中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山表示，曾有一名在公司擔任公關經理的46歲女性，因為頭痛、眼睛痠、乾澀、看東西霧霧的，尤其是看手機之後，抬頭看東西會看不清楚，感覺好像近視加深了，甚至吃年夜飯時，還看到雙影像的現象，在那年農曆年過後，趕緊就醫檢查。

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追蹤患者病史，患者近視600度，但眼鏡只配了500度，她自述在小年夜和大年夜，透過line群組、wechat和Facebook等通訊軟體賀新年，共發了2000多封的賀年訊息，發完後感覺眼睛非常痠痛。但在大年夜熬夜守歲時，又以手機下載影片觀看，還用手機看了春節特別節目殺時間，直到凌晨4點才睡覺；第二天一早拜年，又再回覆通訊軟體的訊息約1000多封，結果眼睛更不舒服。

陳瑩山說，經初步檢測，病患因為用眼過度，導致眼部紅腫、結膜炎以及角膜嚴重發炎、破皮；再經由散瞳檢查，近視600度居然降為400度。也就是說，本來以為患者的眼鏡500度是少配了100度，結果卻發現600度近視竟然是在年節之間，增加了200度的假性近視，即病患只有400度的真性近視。

陳瑩山指出，這是過度近距離使用手機之後，造成所謂調節眼部睫狀肌僵硬形成的調節力匱乏現象。由於睫狀肌是神經系統唯一含有肌肉的神經組織，肌肉過度使用，就會造成痠麻脹痛的肌肉症狀。此外，手機過度使用也會造成乾眼症。這便是所謂的「年節手機症候群」的現代眼病。

陳瑩山建議，春節期間除了應注意營養均衡，多吃綠色和黃色蔬菜，看手機30分鐘，休息10分鐘，且不超過1個小時，才是保養眼睛的最佳方式。

農曆年到了，許多民眾透過網路通訊軟體向親友道賀，但是過度使用手機，卻可能在不知不覺中影響視力健康，甚至得了醫師口中「年節手機症候群」的現代眼病。圖為情境照。（記者廖雪茹攝）

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