星宇首航澳門 張國煒親征／籌備三年 感謝已故父親栽培

星宇航空飛澳門班機首航，在消防水柱噴灑慶祝儀式中，緩緩推上滑行道，董事長張國煒（右）更是親上機坪，向機組員及旅客揮手道別，好心情全寫在臉上。（記者劉信德攝）

2020-01-24 05:30:00

〔記者劉信德、鄭瑋奇／綜合報導〕籌備三年的星宇航空昨天首航，同日開闢台北─澳門、台北─峴港、台北─檳城三條航線，董事長張國煒親駕桃園─澳門編號JX203、JX204來回航班，不少粉絲捧場。

同日開闢峴港、檳城航線

張國煒感謝公司全體同仁一直以來的努力、相關單位的監督及協助，更感謝過世的父親張榮發，強調沒有父親的栽培，就沒有今天的成就；也坦言若沒有父親的遺產，不可能成立星宇航空。「我善用它，貢獻給國家、貢獻給社會，我努力的將父親的遺願做好，讓國人出國可以更安全」。

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搭乘首航班機的民眾，紛紛在首航儀式看板前拍照留念，張也在登機口前一一與登機民眾合影、簽名。

遠航員工盼政府協助復飛

星宇風光首航，遠東航空員工則有個苦哈哈的年節。遠航已停飛四十二天，去年十二月份薪水也未領到，更不用說年終獎金。因此，部分遠航員工昨日上午再度赴交通部、行政院陳情，懇請主管機關讓遠航再次飛上青天，讓員工工作權、生存權得以維持。

遠航副總經理盧紀融表示，雖然去年十二月薪水都還沒拿到，但員工還在等一個希望，而遠航已經找到優質投資人，只要政府協助，員工薪資就有著落，現在陳情書已超過半數員工共同連署，希望政府協助。

交通部政務次長王國材表示，不論是否有找到投資人，現在遠航要復飛唯一的一條路，就是申請重新進行五階段適航驗證，遠航若要復飛應儘速提出申請。

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