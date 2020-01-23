春節掛急診 腸胃炎、呼吸道毛病最多

春節期間急診以呼吸、腸胃道問題為大宗。（記者林惠琴攝）

2020-01-23 05:30:00

記者林惠琴／專題報導

春節吃得澎湃、狂歡整夜，但失控過頭恐讓健康亮紅燈！衛福部健保署統計，春節期間急診十大疾病以腸胃炎、呼吸道毛病為主，春節後一週門急診首位則是感冒破百萬人次，其他尚有高血壓、糖尿病，以及椎間盤突出或下背痛、眼部發炎等狀況，醫師推估可能是連假飲食與作息惹禍。

春節後一週門急診 感冒最多

根據健保署資料，腸胃炎、感冒、表面傷或挫創傷連續3年名列春節急診前3名疾病，去年其他名次尚有不明熱、流感、眩暈、傷害、過敏反應、皮膚或皮下組織感染、泌尿道感染。

請繼續往下閱讀...

春節後一週門急診，感冒更是蟬聯3年榜首，去年高達156.6萬人次，大幅超越其次腸胃炎的28.5萬人次，其餘大宗問題還有高血壓、椎間盤突出或下背痛、過敏反應、糖尿病、眼部發炎、肌肉軟組織病、上呼吸道疾病。

三軍總醫院急診內科主治醫師藍國徵表示，年節易大吃大喝造成腸胃不適，曾有病例暴飲暴食又拚酒，引發食道破裂，或是酒精導致神智不清，氣溫較低影響血液循環而出現眩暈，引起跌倒或車禍產生外傷。

疾管署副署長羅一鈞指出，往年春節類流感就診人次不少，尤其可能初二達到高峰，除了氣候因素外，南來北往、出入人潮擁擠處也是原因。

針對節後不少高血壓、糖尿病患者，台大醫院心臟內科主治醫師王宗道說明，天冷血壓就偏高，加上飲食攝取較多糕餅或澱粉、高鈉食物，又徹夜打牌、打麻將，睡眠不規律，甚至忘記服藥，影響疾病控制所致。

皮膚困擾也在榜上，長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠認為，天冷造成肌膚乾癢，使異位性皮膚炎惡化，且連假易熬夜、飲酒或吃刺激性食物，也會導致酒糟性、脂漏性皮膚炎或痘痘狀況變糟。

玩3C沒換姿勢 肩頸不適增多

至於椎間盤突出或下背痛，新光醫院復健科主治醫師謝霖芬指出，過年前可能大掃除、搬重物，或是休假期間聊天、打麻將、玩3C長時間維持固定姿勢造成腰痠背痛。

靈魂之窗發炎也上榜，高雄長庚醫院眼科副教授吳佩昌認為，過節可能長時間使用3C或熬夜打麻將、玩遊戲造成乾眼症引起結膜炎，或是天冷發生病毒感染引發急性結膜炎，或者大魚大肉吃到過敏食物、因花粉導致過敏性結膜炎。

另未入榜但也要小心的是口腔問題，牙醫師公會全聯會理事陳彥廷提到，常見大吃大喝又熬夜未清潔造成牙周炎與牙床、牙齦浮腫，或是食用太硬的堅果導致牙齒咬裂。

醫師指出，長時間維持固定姿勢玩3C會造成肩頸與背部不適；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者林惠琴攝）

2019年春節期間急診十大疾病 與春節後7天西醫門急診十大疾病

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法