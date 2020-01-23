《吃喝玩樂迎新年》預約新春 好時光

太麻里三九九K觀景台可見無敵海景及最美的海岸鐵路。（記者黃明堂攝）

2020-01-23 05:30:00

前言：農曆春節假期到來，休假模式終於啟動囉。

來去迎曙光、看日出，金龍山是中台灣新興勝地；被譽為人間仙境的雲嶺之丘可遠眺五縣市；到宜蘭大溪國小露營，坐擁海景第一排；太麻里看無敵海景，在山與海間遊走，人間一大樂事！

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●金龍山 中台灣迎曙光勝地

■記者劉濱銓

日月潭風景區內的金龍山曙光廣場，海拔僅820公尺，但因具備日月潭的水氣條件，使得金龍山也擁有雲海、琉璃光、曙光晨曦等難得的高海拔地區景致，近幾年來成為中台灣知名迎曙光勝地，也是攝影愛好者拍攝日出、雲海絕佳地點。

金龍山近年來名聲響亮，不僅停車空間寬闊，登山步道完善，園區林相蓊鬱，種植大片肖楠林，沿途還有山櫻花以及油桐花，在各個花季展現動人姿態，因此金龍山也成為健行民眾享受森林浴的好去處。

健行民眾，從園區入口就可沿著車道步行而上，一般民眾則是建議直接開車前往半山腰的停車場，走步道8至10分鐘，抵達金龍山3號亭，在此就可面向東方欣賞日出，往上再走3至5分鐘，則是金龍山2號亭曙光廣場，再往山頂方向走6、7分鐘，則是制高點金龍山1號亭，可俯瞰整個魚池盆地，以及魚池尖山、水社大山等群山風貌。

金龍山曙光廣場屬於開放式園區，沿著省道台16線，接縣道131，可從水里鄉進入，或是從國道6號愛蘭交流道下往日月潭方向，沿著省道台21線，接縣道131就可到達，交通方便，堪稱中台灣新興迎曙光勝地。

●注意事項：

「金龍山」全年無休，無時間限制，備有停車場。洽詢電話049-2855668。

◆順道遊1：車埕鐵道觀光小學堂

在南投縣水里鄉、有秘密花園之稱的車埕遊憩區，921大地震後，由日月潭風景區管理處以原木重建車站，並以當地木業歷史為主軸，營造成懷舊的山間小城。

近年隨著集集鐵道觀光發展，車埕在2019年也成立鐵道觀光小學堂，不僅戶外展示台鐵早期火車頭，室內還打造模擬車廂環境，遊客可體驗集集支線的沿途風光。

「車埕鐵道觀光小學堂」全年無休，營業時間為上午9點到下午5點，備有停車場。洽詢電話049-2774981。

◆順道遊2：蠻荒咖啡

省道台21線魚池鄉往日月潭的路旁，有座嶄新潔白的咖啡館「蠻荒咖啡」，玻璃帷幕搭配鋼構與木材，呈現簡約與樸實的現代感，是近年潭區最火紅的「網紅」咖啡館。業者表示，簡潔通透的建築設計，創造明亮、無壓力的空間感，讓在此品嘗咖啡或用餐的遊客，都能放鬆身心。

「蠻荒咖啡」小年夜至初二公休；營業時間為上午10點到下午6點，備有停車場。洽詢電話049-2897903。

●蜜月灣 吹海風、露營約會趣

■記者張議晨

農曆春節來迎曙光囉！位於宜蘭東北角的「蜜月灣」，拜其「蜜月」之名所賜，吸引許多情侶、夫妻檔到此一遊，除了散步之外，最近靠著「露營風」，成了宜蘭曙光之旅新玩法！

宜蘭縣大溪海岸的「蜜月灣」，距離宜蘭市區約40分鐘車程，兩邊分布著礁岩，中間黑灰色的細柔沙灘，一路延伸至海中，整個海灣是C字型，也像「月牙」狀，當地舊稱為「罟寮」，是著名的衝浪勝地，冠上「蜜月灣」美名後，成了宜知名的約會海灣。

除了散步、吹海風，緊鄰蜜月灣的大溪國小，近年趕上露營風潮，校園空間開放民眾借用，有浴室、洗手間，相關設施一應俱全，鄰近還有大溪漁港方便採買新鮮魚貨。

整座大溪國小倚靠海灘興建，步行5分鐘就能親近海水，學校面海呈現ㄇ字型，坐擁整片太平洋美景，「海景第一排」的美麗景致，更勝五星級飯店。

●注意事項：

大溪國小屬開放空間，不需事先申請，每帳不限人數，包含衛浴設備使用在內，每帳收費600元；但除夕當天若要入住，須提前向校方預約，聯絡電話：行政事務處03-9781044，分機103。

◆順道遊1： 大溪漁港

大溪漁港是宜蘭縣僅次南方澳的第2大漁港，距離蜜月灣僅需5分鐘車程，漁港主打近海「現撈漁獲」，每天下午2點過後，近海作業漁船陸續進港，各類大小漁獲在拍賣市場、零售攤位擺開，價格實惠，每到假日人潮如織。一旁的直銷市場攤商可「代客料理」。

◆順道遊2： 草嶺古道

位於東北角的草嶺古道，清代就是台北、宜蘭的交通要道，古道宜蘭端的登山口，位於大里天公廟後方，全長約2.4公里，步行時間約一小時，就可到古道最高點的埡口。

古道可往福隆端續行，也可循原路返回，山腳下的大里天公廟，春節期間備有平安粥，為新的一年，祈求順利與平安。如果怕天公廟塞車，可將車輛暫停在大溪國小，再轉乘火車至大里火車站。

●太麻里 日昇之地山海遊蹤

■記者黃明堂

從南迴公路往南行駛，快到太麻里時，從車內就可居高臨下，看到一片蔚藍大海，寬闊沙灘，岸邊散布南國風情的椰樹。太麻里曙光園區是日昇之地，來一趟，心曠神怡！

太麻里站前曙光大道斜前方黑貓宅急便旁小徑進去，通過木麻黃林，就可抵達千禧曙光紀念園區。這裡原本是未開發的秘境，在2000年元旦，這片海灘上的千禧迎曙光音樂會，與全球25國同步迎曙光，從此，太麻里就跟迎曙光畫上等號。

這片沙灘陸續建了「曙光紀念牆」與「曙光紀念碑」、表演舞台、休憩亭台、步道、沙灘排球場，還有小賣亭，讓小農簡單販售在地農產。

太麻里舊稱「大貓貍」，但跟貓、貍無關，而是排灣族語之音，意為太陽昇起的地方；原來古代原住民，就已從這裡看到日出之美。

園區設有停車場，但為數不多。停放省道須注意勿違停。因離太麻里市區很近，餐飲方便。

◆順道遊1：太麻里399K觀景平台

從曙光園區的省道往北走一小段，接近台9線384公里處的華源海岸，在崖邊的木棧平台上居高臨下，可飽覽南迴沿海的無敵海景。平台下方近沙灘處就是南迴鐵路，可看見火車沿著海灘椰林駛過。目前此段還未電氣化，沒有電桿、電線的視覺干擾，遊客可把握今年，看看最美的海岸鐵路。

◆順道遊2：三和海濱公園（定置漁場）

三和海岸位於華園區北方，有竹筏泊區，沿海有民營的定置網漁區，漁船每天下午出海到定置網捕魚，上岸後以「鐵牛（拼裝車）」載到岸邊的魚市場，魚還沒到，大批等候的民眾已就定位，先搶先贏。漁場業者預計只休初一。

●雲嶺之丘 天空之城賞日觀星

■記者黃淑莉、鄭旭凱

雲林草嶺「雲嶺之丘」在雲林縣與南投縣交界處，海拔約1630公尺，是四周制高點，有遊客稱「天空之城」、「人間仙境」，賞日出、夕陽、雲海甚至觀星都適宜。

石壁大飯店老闆高名煌表示，雲嶺之丘看日出最佳時間點約是清晨4點半到5點，雲嶺之丘的日出有前奏、主題曲，太陽昇起前整個天空光彩變幻宛如極光景象，太陽昇起金色光芒像孔雀開屏，美得令人屏息。

下午1點到4點間的雲海也很有看頭，在夕陽餘暉襯托下整片山林呈金黃色景致，像置身仙 境。

站在雲嶺之丘觀景平台一方可遠眺彰化、雲林、南投、嘉義及台南5縣市，甚至眺望到麥寮六輕煙囪與濁水溪出海口，轉個方向則可看到南投獅子頭山、玉山山脈、嘉南雲峰、阿里山山脈、石壁山。

●注意事項：

雲嶺之丘有新設停車場，不過因山區手機訊號不穩定，無法使用手機導航，建議遊客要遵守路旁指示牌行駛，或可先電話洽詢（05）583-1238，另外山上沒有加油站，遊客最好加滿油再上山。

交通：開車從斗六可走縣道149甲線接158甲線往南投桶頭方向，再接149乙線上草嶺石壁，沿途都有指標。

◆順道遊1：草嶺

草嶺是雲林賞櫻首選，除了早年栽種的李花、桃花、櫻花，石壁社區居民5年前又在山上種了超過千株的櫻花、杏花，尤其在九芎神木通往嘉南雲峰南峰步道，有整片櫻花、杏花林。

草嶺另一特色是地質景觀，推薦可到蓬萊瀑布、小天梯、峭壁雄風，下山時可到萬年峽谷。

◆順道遊2：五元二角

另1景點是「五元二角」休憩綠廊，由當地村民以孟宗竹建造7座竹亭，總計42個角，再加上1個圓形涼亭，合計「五元二角」。想挑戰腳力的遊客，可以走「木馬古道」健行，是早年石壁運送木材的木馬棧道，全長約2.3公里。

草嶺古道頂的涼亭，是整個古道的地標，站在上面可眺望太平洋美景。（記者張議晨攝）

大溪漁港是宜蘭著名的現撈魚貨集散地。（記者張議晨攝）

車埕遊憩區成立鐵道觀光小學堂，在此可欣賞老火車頭，以及體驗集集支線鐵道。（記者劉濱銓攝）

大溪國小整座校園開放給民眾露營，校園依靠海邊興建，坐擁「海景第一排」。（記者張議晨攝）

日月潭周邊的網紅咖啡館「蠻荒咖啡」，玻璃帷幕搭配鋼構與木材，呈現簡約現代感。（記者劉濱銓攝）

車埕遊憩區的貯木池，充滿昔日木業的懷舊氛圍。（記者劉濱銓攝）

日月潭金龍山是近年中台灣迎曙光、賞雲海的新興景點。（日管處提供）

太麻里曙光園區地標。（記者黃明堂攝）

石壁九芎神木通往嘉南雲峰南峰步道沿線櫻花、杏花林，春節正是賞花時期。（記者黃淑莉攝）

「五元二角」休憩綠廊是草嶺石壁打卡熱點。（記者黃淑莉攝）

雲嶺之丘鋼琴造型觀景台，站在上面可遠眺彰化、雲林、南投、嘉義、台南五縣市。（記者黃淑莉攝）

太麻里定置漁場的現撈魚貨拍賣。（記者黃明堂攝）

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