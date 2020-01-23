專家研判／ 傳染強度在SARS與MERS之間

中國疾病預防控制中心主任高福二十二日表示，病毒來源很可能是市場銷售的野生動物。（美聯社）

2020-01-23 05:30:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國武漢肺炎的新型冠狀病毒已證實人傳人，中國疾病預防控制中心主任高福二十二日表示，病毒來源很可能是市場銷售的野生動物，而病毒在逐漸適應，可能變異，向外進一步擴散。南韓專家研判，傳染強度可能介於嚴重急性呼吸道症候群（ＳＡＲＳ）和中東呼吸症候群（ＭＥＲＳ）之間。

病毒可能變異 進一步擴散

在中國國務院新聞辦公室針對新型冠狀病毒感染防控工作召開的記者會上，高福多次坦言，對二○一九新型冠狀病毒（2019-nCoV）的認知「正在不斷地認識過程中」，目前並無出現「超級傳播者」的證據。病毒源頭指向武漢華南海鮮市場販售的野生動物，起初只是動物到人的傳播，再到病毒對宿主的適應突變，出現人傳人現象，且已出現社區傳播。

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此前，中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山已指出，初步分析顯示，新型冠狀病毒源頭可能是竹鼠或獾之類，竹鼠在中國因號稱「肉質鮮嫩、口感獨特」，被大量養殖，更有業者因示範烹飪竹鼠成為網紅。

病毒源頭可能是竹鼠或獾

南韓聯合新聞通訊社報導，嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴重植（譯音）指出，ＭＥＲＳ平均傳染人數為○．四到○．九人，ＳＡＲＳ為四人，推測武漢肺炎的傳染力介於兩者之間。大部分冠狀病毒是透過飛沫傳染，但從2019-nCoV的特點和病患新增情況推測，高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱認為，新型冠狀病毒在日常生活中透過空氣傳染的可能性不大。

中國國家基因組科學數據中心二十二日也發佈「二○一九新型冠狀病毒資源庫」，顯示2019-nCoV病毒與二○○三年爆發的ＳＡＲＳ病毒基因組序列相似度高達八成，與二○一七年二月從中國境內蝙蝠中採集到的基因組序列相似性最高，相似度為八十八％。

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