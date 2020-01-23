隱瞞疫情／「紙包不住火」才公布 中國防疫遭疑

一名清潔人員在中國武漢肺炎疫情原爆區的漢口車站消毒。（法新社）

2020-01-23 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕武漢新型冠狀病毒肺炎疫情愈發凶猛，令人回想起二○○三年在全球造成近千人死亡的嚴重急性呼吸道症候群（ＳＡＲＳ）疫情。當年中國隱瞞疫情導致疫情大肆蔓延，重創中國政府公信力，現在外界正關注這次中國如何因應這波危機。

昔隱瞞SARS近5月 疫情蔓延

中國官方堅稱從過去的錯誤學到教訓，政府顧問劉恆（Liu Heng，譯音）說，當年政府花了四、五個月才向民眾宣佈ＳＡＲＳ疫情，這次不到一個月就公佈，「我們現在做得更好」。國家衛生健康委員會副主任李斌二十二日指出，現在有二○○三年ＳＡＲＳ以後建立的突發、新發傳染病預防控制體系較完備，「並有廣大人民群眾支持」，有信心取得防疫勝利。

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這次不到一個月 官方稱「做得好」

路透指出，中、外專家密切觀察的一個防疫成效關鍵，在於迅速公佈病毒基因序列及傳播方式。曾參與對抗ＳＡＲＳ疫情的英國傳染病專家法拉爾（Jeremy Farrar）說，「這次鑑定病毒的速度，驗證中國自ＳＡＲＳ以後公衛事件的改變，以及透過世衛的全球合作。」

中國官方在ＳＡＲＳ初期的默不吭聲，助長謠言四起，這次官方特地警告，隱瞞疫情是「恥辱」，官媒大力宣揚疫情透明的重要性。原本用於維穩的交通票實名制機制，也有利追蹤疑似病例，國健委更提出源自韓戰的「愛國衛生運動」動員民眾防疫。

不過，社群媒體仍充斥政府隱瞞疫情、質疑政府資訊真實度的留言。曾在ＳＡＲＳ期間擔任記者、現為香港浸會大學新聞系高級講師的呂秉權二十二日在「明報」撰文，批評中國「制度性說謊隱瞞」，這波疫情是去年十二月底由網友揭發，之後官方才擠牙膏式一次一點透露疫情，還拘捕「涉嫌造謠」的網民；直到國健委專家鍾南山二十日率先鬆口已人傳人、國家主席習近平下達指示，「紙包不住火」，公佈的疫情數字才突然驟升，這一切「國際社會似曾相識」，也令人質疑防疫真相。

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