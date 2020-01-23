WHO排除台灣 美媒︰阻礙全球防疫

我國疫情指揮中心發言人莊人祥指出，我國出現確診病例後，也已向世衛通報，但由於並非世衛會員國，未受邀參與會議。（記者林惠琴攝）

2020-01-23 05:30:00

〔編譯管淑平、林惠琴、李欣芳、陳璟民／綜合報導〕台灣出現首例中國武漢新型冠狀病毒肺炎確診病例，世界衛生組織（ＷＨＯ）昨召開緊急疫情委員會，先前確診國家均有受邀，但我國嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心表示，因我並非會員國未受邀，無法獲得第一手資訊。世衛發言人則回應：「爆發疫情或衛生緊急事件時，ＷＨＯ必要時與台灣衛生官員合作，以利有效回應」。

世衛：必要時與台灣衛生官員合作

華爾街日報二十二日指出，疫情傳入台灣，凸顯北京將台灣排除在ＷＨＯ之外，可能阻礙全球防疫作戰。

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經常撰文探討台灣議題的美國格林奈爾學院（Grinnell College）教授凱薩琳．周（Catherine Chou）警告，北京認定排除台灣直接接觸居全球領導地位的衛生專家，和最新的第一手衛生危機事件資訊，是適當回應，「這一點應該令全球每個人都擔心」。

我國疫情指揮中心發言人莊人祥指出，先前有確診個案的泰國、日本、韓國等地均有被邀參與，我國出現確診病例後，也已向世衛通報，但由於並非世衛會員國，未受邀參與會議。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，ＷＨＯ始終把台灣排除在外，就是一個錯誤，中國過去對疾病疫情資訊的公開相對保守，成為防疫上的漏洞。

柯︰不讓我們參加ＷＨＯ 就是不對

台北市長柯文哲昨被詢及會不會擔心中國隱匿疫情？他表示，這就是台灣必須參加ＷＨＯ的理由，台灣沒有理由被排除在世界的防疫體系之外，「不讓我們參加ＷＨＯ，就是你不對，這沒什麼好講的。」

華爾街日報指出，台灣在二○○九到一六年間曾經以不具投票權的觀察員身分參與「世界衛生大會」（ＷＨＡ），但一六年蔡英文當選總統後，中國封殺台灣參與所有聯合國機構，而及時的訊息在處理公共衛生緊急事件時至為重要。

著名公衛專家、美國喬治城大學國家暨全球衛生法研究中心主任戈斯汀（Lawrence Gostin）說，「台灣無法取用世衛資料庫以及在疫情爆發期間的合作關係，過去妨礙其控制嚴重急性呼吸道症候群（ＳＡＲＳ）疫情，如今也對處理新型冠狀病毒疫情構成重大阻礙。」

中國外交部發言人耿爽二十二日被問到此事，回應稱「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞健康福祉」，這次疫情發生後，中國「主動」向台灣通報訊息；台灣參與國際組織活動，「必須在一個中國原則下」安排，且中國與世衛達成的安排，都確保台灣可及時有效應對。

武漢肺炎確診疫情地圖

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