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芬園萬棵櫻花盛開 還可賞夜櫻

神農獎得主張洲府種植的洲府枝垂櫻盛開，美不勝收。（記者湯世名攝）

神農獎得主張洲府種植的洲府枝垂櫻盛開，美不勝收。（記者湯世名攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節將屆，正值櫻花盛開的季節，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府，種植的上萬棵洲府枝垂櫻、八重櫻大爆發，美不勝收，遊客漫步在花海中都直呼「不用上山就能欣賞到壯觀花海，真是太美了！」今年張洲府還將夜間賞櫻區範圍擴大，別有一番風味。

5公頃30多種櫻花 免費開放

張洲府從歐、美與日本等國家引進三十多種櫻花，從事嫁接與馴化，不僅改良出新品系的八重櫻、吉野櫻、富士櫻及洲府枝垂櫻，在平地就可以怒放，開花期還可以延續到四月。

目前櫻花區的上萬棵洲府枝垂櫻、八重櫻、山櫻、大寒櫻花大爆發，粉紅色、艷紅色與桃紅色的花海相當壯觀，張洲府還搭設了一座有一五○公尺長的「櫻花隧道」，免費開放讓遊客入園賞櫻，整個櫻花隧道內盡是粉色系的洲府枝垂櫻盛開，遊客紛紛拿起相機拍花或自拍。

有遊客說，以往賞櫻都得要舟車勞頓入山，農曆春節前往山上還得飽受塞車之苦，這處位於平地的櫻花，與山區的花卉相比毫不遜色。

張洲府表示，目前園區上萬棵櫻花已開逾九成，預計大年初一將全數盛開，園區免費入園，今年他還特地在各區架設照明設備，讓夜間賞櫻範圍擴大，遊客夜間漫步在五公頃的櫻花園賞櫻，別有一番風味。

神農獎得主張洲府種植八重櫻大爆發，美不勝收。（記者湯世名攝）

神農獎得主張洲府種植八重櫻大爆發，美不勝收。（記者湯世名攝）

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