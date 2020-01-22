彰化8局處換首長 高孟定接計畫處長

2020-01-22 05:30:00

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府一級主管大搬風！有八個局處首長昨天變動，其中懸缺多時的計畫處長由前立委高孟定接任，彰化縣長王惠美借重其都計專長，委以重任，由於高孟定具有民進黨人脈，也被視為王惠美爭取中央支持重大建設預算的人事佈局。

前立委擁都計專長 與綠友好

高孟定今年六十五歲，學經歷豐富，擁有台大博士學位，具有土木、都計專長，曾任國代、立委與雲林縣副縣長，目前是逢甲大學都市計畫與空間資訊系副教授。

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民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，由於高孟定的都計專長，在他擔任彰化市長任內，也曾一度聘請高孟定擔任彰化市都市計畫委員，當時高孟定已是無黨身分，由於高孟定曾經加入民進黨，雖然現在無黨，但在綠營的人緣不錯，他認為王惠美委以計畫處長重任，可說是一步好棋！

預料有利爭取中央支持預算

王惠美上任之後，計畫處長都是由副處長代理，目前是由王惠美人馬的施敏華以副處長來代處長，由於計畫處被視為啟動施政規畫、爭取中央經費預算的火車頭，遲遲敲不定人選，也讓已上任一年的王惠美，列為對外徵才的第一對象。

高孟定具有土木、都計長才，又與雲林張家、民進黨綠營都有良好關係，王惠美此舉任用高孟定，就代表為爭取縣長連任在全力衝刺。

昨天公布的人事調動將於二月一日生效，除了高孟定以外，城觀處長由參議田飛鵬回鍋，王惠美上任所用的行政處長蔡松煇，則以生涯規畫為由離職，由參議王玟升調任行政處長。縣府參議李俊德調任新聞處長，財政處長陳燕慧調任本府參議代理地方稅務局長，地政處長劉坤松調任財政處長，地政處長由副處長陳麗梅代理，劉玉平調任經濟暨綠能發展處長，建設處長由副處長陳威宏代理；城觀處長馬英傑、地方稅務局長楊瑞美都調任縣府參議。

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