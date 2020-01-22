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「綠河」划獨木舟 暨大選手幫撿垃圾

暨大划船隊選手分乘5艘開放式獨木舟下水，清除杷城排洪道水面的垃圾，從水中撈起整袋的垃圾、廚餘。（記者佟振國攝）

暨大划船隊選手分乘5艘開放式獨木舟下水，清除杷城排洪道水面的垃圾，從水中撈起整袋的垃圾、廚餘。（記者佟振國攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮杷城排洪道去年九月才進行河道整治，景觀煥然一新，但不到半年，大量水草再度盤據河道，宛如「綠河」，而且常被亂丟垃圾，國立暨南國際大學划船隊選手昨天特別擔任河川保育志工，分乘五艘開放式獨木舟下水，一一將飄浮水面的廢棄物撿起，甚至撈起整袋的垃圾、廚餘，少數人沒公德心也令人搖頭。

埔里杷城排洪道 春節前淨溪

埔里鎮南安路旁杷城排洪道為市區特有水岸景觀，但環境、景觀常遭詬病，去年九月公所才進行中正橋以下至中興大學實驗林河道整頓，清除雜草、布袋蓮，埔里鎮河川生態保育協會志工也定期撿拾垃圾，並在中正橋下設置垃圾攔截網，但缺乏公德心的民眾直接將河道當成垃圾場，由於河底有淤泥及河道中央水深過腰，人力清除垃圾的範圍有限。

撈起整袋垃圾、蔬果、廚餘

公所、埔里鎮河川生態保育協會、國立暨南大學昨天進行農曆年前淨溪，特別由暨大划船隊選手幫忙，出動五艘開放式獨木舟下水充當垃圾清運船，機動性大幅提升，不僅撿拾飄浮在水面的塑膠、金屬瓶罐，還撈起整袋的垃圾、蔬果、廚餘，讓人看了直呼「有夠誇張！」

鎮長廖志城表示，河川生態保育協會志工定期都會清理河道，農曆春節也決定犧牲假期排班執勤，也盼民眾發揮公德心，不要亂丟垃圾，未來也計劃在河岸加裝監視器，加強取締亂丟垃圾行為。

暨大科技學院院長蔡勇斌指出，水面垃圾可由人力清除，但河底有陳年淤泥等有害物質，以及水草大量繁殖，都會影響水質，須由機具進行清除才能改善，水環境提升，才能進一步發展觀光產業。

暨大划船隊選手分乘5艘開放式獨木舟下水，清除杷城排洪道水面的垃圾。（記者佟振國攝）

暨大划船隊選手分乘5艘開放式獨木舟下水，清除杷城排洪道水面的垃圾。（記者佟振國攝）

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