春遊「經典小鎮」 吉安賞花富里玩稻草

富里鄉最大的稻草動物「銀背猩猩」成遊客新興打卡點。（記者王峻祺攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者王峻祺／花蓮報導〕交通部觀光局配合二○二○年脊梁山脈旅遊年，遴選出全台「小鎮二．○」卅個經典小鎮，預計推動下一波小鎮漫遊熱潮，花蓮吉安及富里鄉雙雙入選，春節將至，吉安花海、富里稻草藝術節接續登場，民眾除可從自吉安楓林步道俯瞰美翻的花蓮平原及海岸山脈北側，還能到富里與六米高銀背大猩猩合影，漫遊小鎮、體驗地方風情。

吉安楓林步道 遠眺太平洋

吉安鄉榮獲經典小鎮二．○殊榮，同時兼具山城小鎮風光，山海距離僅數公里，站在楓林步道上，除可俯瞰花蓮平原及海岸山脈北側，還能遠眺遼闊的太平洋，被網友封為「日夜看都美」的絕佳景點。

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鄉長游淑貞說，目前推出旅遊行程，串聯歷史、景點及產業的「吉好玩」探索系列遊程，強化深度遊路線，讓遊客能感受當地自然生態、體驗先民開墾遺跡，並以鐵馬環繞全鄉完整的自行車路網，從大山到大海只要五分鐘，飽覽田園景觀、農村文化，品嘗道地特色美食。

她說，占地十五公頃令人驚豔的波斯菊花海，目前也在吉安盛開爭豔，中央路、知卡宣大道和鄉間步道，轉彎就見遇見隨風搖曳的繽紛花海，鄰近山邊的四條楓林、白雲、日光及向陽等健行步道，梅花、杜鵑花、扶桑花、馬櫻丹等花卉陸續綻放，加上年節燈飾點亮城市風采，白天、夜晚都燦爛。

富里稻草動物園 猩猩搶鏡

同樣入選經典小鎮的富里鄉，羅山有機村種植的有機米全國知名，富里鄉農會今年在羅山村二期稻作收割後的農田，以稻草、草繩、檳榔鞘的纖維編織成猩猩、大象等動物，現場宛如「稻草動物園」。

其中最大的稻草動物「銀背猩猩」高一樓半、約六米，由中興大學團隊協助製作，牠四腳著地的「跩臉」模樣，成為遊客新興打卡點。稻草藝術節將開放至三月底，預計春節連假可成為花蓮南區最夯的旅遊景點。

站在吉安楓林步道上，除可俯瞰花蓮平原及海岸山脈北側，還能遠眺遼闊的太平洋。（吉安鄉公所提供）

花蓮吉安鄰近山邊的四條楓林、白雲、日光及向陽等健行步道，梅花、杜鵑花、扶桑花、馬櫻丹等花卉陸續綻放。（吉安鄉公所提供）

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