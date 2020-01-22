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重現「蓪草紙花」 宜市春聯限量索取

宜蘭市已故蓪草花匠師黃德河的作品，用數位繪圖重現在春聯上，限量供民眾索取。（記者林敬倫攝）

宜蘭市已故蓪草花匠師黃德河的作品，用數位繪圖重現在春聯上，限量供民眾索取。（記者林敬倫攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市已故蓪草花匠師黃德河的作品，被鄂王社區在地藝術家陳世強，用數位繪圖重現在春聯上，以牡丹花與茶花為主角，設計出「平安順興」、「花開富貴」兩款春聯，分別限量兩千份及兩千五百份，放在宜蘭市公所與宜蘭市民代表會主席林智勇服務處供民眾索取，讓民眾有機會再度品味黃匠師的絕學。

已故大師黃德河作品

「蓪草紙花」是台灣早期手作花藝的重要素材，曾經締造一日數十萬朵的外銷紀錄，也曾在巴黎世界博覽會上大放異彩，質感幾可亂真，現在已十分罕見。早期東台灣最具代表性的蓪草紙花工藝大師，就是宜蘭舊城人稱「江河師」的黃德河先生。

黃德河在二○一三年去世，他所創的「花玉號」花店以及一身絕學，由大媳婦李麗華接手，作品主要包括菊花、山茶花、荷花、玫瑰、薔薇及櫻花等。

數位繪圖牡丹、茶花

黃德河的紙花作品都栩栩如真，除曾被總統府，拿來當作致贈給外賓的禮品；二○一二年也被登錄為宜蘭縣文化資產。春節來臨，鄂王社區發展協會為讓黃德河的「絕學」重現世人眼前，把黃德河的牡丹花與茶花作品，用數位繪圖重現在春聯上。

李麗華說，做蓪草花並不難，重要的是要有耐心，在過去沒有塑膠花的年代，非常流行，但隨著塑膠花跟花店興起逐漸沒落，很高興有機會藉由春聯，讓黃德河絕學重現在世人眼中。

鄂王社區發展協會理事長林銘信說，黃德河的作品融入春聯只是開端，鄂王社區計畫在每年新年推出一位舊城裡匠師的作品，作為春聯圖像，讓民眾回味不同匠師的技藝。

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