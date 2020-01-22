為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

暖警胡傳明助貧 35年行善800萬

胡傳明住家擺滿獎狀及各式獎座，成為對他助貧行善的肯定。（記者江志雄翻攝）

胡傳明住家擺滿獎狀及各式獎座，成為對他助貧行善的肯定。（記者江志雄翻攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳警分局澳花派出所巡佐兼所長胡傳明，在家年終大掃除，整理出最近三年獲頒的二十二幀獎狀、八座獎盃，若加上已封箱珍藏，從警三十五年來得過百幀以上獎狀，助貧行善金額累計約八百萬元。

助喪家買棺、代墊罰金

五十四歲的胡傳明是台東縣布農族人，警校畢業分發到蘇澳警分局服務至今，任職期間常自掏腰包資助清寒人士。胡傳明回憶，二十多年前，他任職的派出所轄區，有個清寒居民辭世，家屬沒錢辦喪禮，他捐助三萬元給喪家購買棺木，助死者入土為安。

另有名男子因案被判刑可易科罰金，卻身無分文，若進監服刑，妻小生活無以為繼，胡傳明代墊罰金，讓男子免除牢獄之災，這筆錢最終有去無回；胡傳明類似助人行善案例不勝枚舉。

屢獲表揚 警政署長肯定

有暖警封號的胡傳明，三不五時捐款助貧，受到各界肯定，屢屢接獲表揚，去年五月得到好人好事獎、忠義獎、警察MVP獎，到警政署受獎，接連上台三次，署長陳家欽對他比出讚的手勢。

未婚的胡傳明低調地說，他沒有家累，人生無後顧之憂，樂於盡棉薄之力，幫助需要幫助的人，助人過程中，體會到施比受更有福，這條路將繼續走下去，獲頒獎狀加以珍藏當成傳家寶。

蘇澳警分局長廖韋勝說，胡傳明把轄區居民當成家人般照顧，即便外縣市弱勢戶也不吝出手相助，不少公益社團透過胡員轉介捐助清寒家戶，他的善舉讓分局同仁引以為榮。

澳花派出所巡佐兼所長胡傳明（右）常捐款助貧，在地方上傳為美談。 （記者江志雄翻攝）

澳花派出所巡佐兼所長胡傳明（右）常捐款助貧，在地方上傳為美談。 （記者江志雄翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
2020-01-21 20:39

武漢肺炎》台灣首例！女子返台確診 全球第一個非中國籍病患

2020-01-21 18:54

武漢旅遊團今2團抵台 觀光局：到29日還有10團178中客要來

2020-01-21 13:46

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防之道全在這裡…

2020-01-21 18:59

武漢肺炎》雄獅旅遊開第一槍 即起到2月底湖北團停止出團

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播