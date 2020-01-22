暖警胡傳明助貧 35年行善800萬

胡傳明住家擺滿獎狀及各式獎座，成為對他助貧行善的肯定。（記者江志雄翻攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳警分局澳花派出所巡佐兼所長胡傳明，在家年終大掃除，整理出最近三年獲頒的二十二幀獎狀、八座獎盃，若加上已封箱珍藏，從警三十五年來得過百幀以上獎狀，助貧行善金額累計約八百萬元。

助喪家買棺、代墊罰金

五十四歲的胡傳明是台東縣布農族人，警校畢業分發到蘇澳警分局服務至今，任職期間常自掏腰包資助清寒人士。胡傳明回憶，二十多年前，他任職的派出所轄區，有個清寒居民辭世，家屬沒錢辦喪禮，他捐助三萬元給喪家購買棺木，助死者入土為安。

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另有名男子因案被判刑可易科罰金，卻身無分文，若進監服刑，妻小生活無以為繼，胡傳明代墊罰金，讓男子免除牢獄之災，這筆錢最終有去無回；胡傳明類似助人行善案例不勝枚舉。

屢獲表揚 警政署長肯定

有暖警封號的胡傳明，三不五時捐款助貧，受到各界肯定，屢屢接獲表揚，去年五月得到好人好事獎、忠義獎、警察MVP獎，到警政署受獎，接連上台三次，署長陳家欽對他比出讚的手勢。

未婚的胡傳明低調地說，他沒有家累，人生無後顧之憂，樂於盡棉薄之力，幫助需要幫助的人，助人過程中，體會到施比受更有福，這條路將繼續走下去，獲頒獎狀加以珍藏當成傳家寶。

蘇澳警分局長廖韋勝說，胡傳明把轄區居民當成家人般照顧，即便外縣市弱勢戶也不吝出手相助，不少公益社團透過胡員轉介捐助清寒家戶，他的善舉讓分局同仁引以為榮。

澳花派出所巡佐兼所長胡傳明（右）常捐款助貧，在地方上傳為美談。 （記者江志雄翻攝）

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