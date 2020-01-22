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北市垃圾收運調整 除夕加班清運

台北市清潔隊將於除夕當天加班收垃圾。 （記者蔡思培攝）

台北市清潔隊將於除夕當天加班收垃圾。 （記者蔡思培攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者蔡思培／台北報導〕金鼠年春節期間，台北市垃圾收運調整，元月廿三日小年夜正常清運，隔天除夕加班清運，廿五至廿七日即大年初一至初三停收，但仍開放三十三處限時收受點供民眾使用，廿八日初四恢復正常收運，但二十九日初五為星期三不收。

初一至初三停收 初四恢復正常

台北市政府環保局官員表示，除夕中午十二點半後，清潔隊就會依照平時收運垃圾路線巡收垃圾，不過各地點收運時間並不固定，改採播放音樂方式通知市民清運一般垃圾、廚餘及資源回收物，如果白天來不及倒垃圾者，晚間各區清潔隊仍會依往常收運時間、地點處理。

清潔隊在初一至初三會依慣例停收垃圾，讓隊員休息，但全市十二個行政區共三十三處垃圾限時收受點，每天上午六點至晚上十一點都會開放，民眾若無法配合該局公布的清運時段排出垃圾，可就近送至各限時收受點；初四開工，恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物。

環保局呼籲，民眾在過年期間把握「吃多少，煮多少」原則，避免產生過多廚餘及垃圾，同時先將廚餘去除水分，妥善打包及冷藏，等到初四恢復垃圾清運時，再拿出來交給清潔隊。初五是星期三，清潔隊將依慣例停收。另，春節期間為維持市容整潔，該局於各重要道路，每天仍會安排清潔人員清掃。

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