台中》春節遇流感 419醫療院所有特別門診

衛生局至醫院查核類流感診間設置與就診動線。（衛生局提供）

2020-01-22 05:30:00

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣傳出武漢肺炎確診病例，衛生局不敢掉以輕心並表示，最近一週流感疫情雖然下降，但較去年同期增加，考量春節期間醫院及診所多半休診，為因應流感疫情高峰、避免急診壅塞，已協調十四家區域級以上醫院、四○五家公費流感抗病毒藥劑合約院所，即日起至二月二日開設假日（含農曆春節假期）類流感特別門診，民眾春節期間若有發燒、咳嗽等症狀，請儘速就醫。

流感疫苗還有6萬多劑

衛生局表示，目前流感疫苗剩下六、七萬劑，預計過完年就會打完，並指出，台中近兩週類流感急診率為十二．七一％及十一．九％，門診就診則分別為二．四三％、二．一九％，雖然上週疫情略降，但均較去年同期上升。

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衛生局長曾梓展表示，依據疾病管制署資料，流感疫情正處高峰期，春節期間類流感病人可能湧入大醫院急診，不但影響重症病人權益，也使急診室成為疾病感染場所。因此，衛生局協調十四家區域級以上醫院即日起至二月二日開設假日類流感特別門診一○五診次，四○五家公費流感抗病毒藥劑合約院所也提供二七二一診次春節門診服務。

曾梓展指出，衛生局也至醫院查核類流感診間設置與就診動線，輔導醫院落實急診就醫病患分流，避免院內交叉感染。

衛生局提醒民眾，春節期間若有發燒、咳嗽等症狀，請落實「咳嗽戴口罩、打噴嚏掩口鼻、生病速就醫」，多在家休息，避免出入公共場所；此外，符合公費流感疫苗施打對象的民眾，可持身分證及健保卡儘速至衛生所或合約院所接種，以增加保護力。

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