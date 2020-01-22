台中》小英春聯 議員追加4次還不夠發

民進黨議員鄭功進（右一）說，服務處還有其他「大咖級」贈送春聯。（記者唐在馨攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者唐在馨／台中報導〕今年春節誰的春聯最夯？台中綠營各服務處都推出各式政治人物的春聯，結果發現總統蔡英文的春聯供不應求，不少議員服務處一再追加，最後一次追加到一次補兩千份，也都很快就被索取一空。另外，這次立法院副院長蔡其昌及交通部長林佳龍也分別印有春聯，不少議員服務處也幫忙分送，有人笑稱，「市長前哨戰已經開打」。

臉書一貼出訊息 熱情民眾搶著要

民進黨議員何文海服務處在臉書一貼出有小英春聯及紅包袋，馬上被熱情民眾蜂湧而入。何說，春聯非常搶手，第一次三百張，一下子發光；第二次追加五百張也是很快就沒了；第三次追加了一千張也是同樣情況，現在已經是第四次追加了一千張，「簡直是供不應求」。

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民進黨議員鄭功進也說，民眾都會來索取蔡英文總統的春聯，目前也是追加了一千份，他的服務處還有立法院副院長蔡其昌及交通部長林佳龍的春聯，各有民眾喜愛，也有民眾看到他服務處兩位政治人物的春聯，忍不住打趣的詢問，「是否這兩位要問鼎下屆台中市長的政治人物，『春聯前哨戰』已開打？」

民進黨議員楊典忠服務處除了小英春聯，蔡其昌以及林佳龍的也都有，不過還有新科立委陳柏惟的，不過陳的早已被索取一空，也是一個新的現象。而小英春聯也已從五百份又追加了二千份。

江肇國：獨家發放陳其邁春聯

而議員江肇國則說，他的服務處各個大咖春聯都有，最特別的是還有行政院副院長陳其邁的春聯，在台中屬「獨家發放」很搶手。

由於馬上就要過年了，各服務處都說，小英春聯如果送完了很難再追加，想要的民眾動作得快了！

民進黨議員何文海（右一）說，小英春聯已經追加還是快要不夠了。 （何文海服務處提供）

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