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除夕-初三全台有雨 空品轉好

除夕前大陸冷氣團減弱，西半部地區擴散條件差，空氣品質為普通至橘色提醒等級。（資料照）

除夕前大陸冷氣團減弱，西半部地區擴散條件差，空氣品質為普通至橘色提醒等級。（資料照）

2020-01-22 05:30:00

〔記者蕭玗欣、羅綺／綜合報導〕環保署預報春節假期空氣品質，除夕前大陸冷氣團減弱，西半部地區擴散條件差，空氣品質為普通至橘色提醒等級，除夕至初三東北風逐漸增強，空氣品質可望好轉，但全台有雨，低溫下探十四度，有機會接近大陸冷氣團強度。

環保署指出，今明兩天由偏東風轉為東南風，西半部上午及夜間有霧、能見度不佳，導致水平及垂直擴散較差，再加上背風渦旋形成，竹苗、中部、雲嘉南地區部分時段空品恐達「對所有族群不健康」的紅色警示等級，其餘為普通至橘色提醒等級。

中央氣象局表示，除夕和大年初一的天氣會開始出現變化，北方鋒面將抵達台灣北部海面附近，北部、東半部地區轉為局部短暫雨，中南部仍維持多雲到晴的好天氣；溫度方面，北台灣由晴轉雨，白天高溫將下滑二到三度，約廿四度左右。

初三氣溫下探14度 高山有望飄雪

大年初二鋒面通過、東北季風增強，全台有雨。初二到初四冷空氣也會一天比一天強，北台灣持續降溫，氣溫約十五到十八度，中部為十六到廿二度，南部為十七到廿六度，東半部約十八到廿三度。初三、初四冷空氣逼近大陸冷氣團等級，中南部及花東地區會感受到明顯降溫，北台灣低溫下探十四度。

這波冷空氣的特色是伴隨水氣相當豐沛，氣象局預估，在低溫及水氣配合下，初二到初四兩千五百公尺以上高山就有機會降雪，不只玉山、合歡山，連太平山也可望看見白雪。

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