流感再增9死 出生3天女嬰染腸病毒亡

衛福部疾管署疫情中心主任劉定萍說明腸病毒疫情。（記者林惠琴攝）

2020-01-22 05:30:00

〔記者林惠琴／台北報導〕我國不只確診首例二○一九新型冠狀病毒境外移入病例，且流感處於高峰期，上週新增九十三例重症、九例死亡，死亡人數為去年十月進入本流感季以來，單週最高紀錄，年齡最輕的是四十歲男性；另有新增兩例腸病毒重症，其中一例死亡，為出生三天女嬰染病後死亡。

疾管署籲民眾接種流感疫苗

疾管署統計，上週門急診類流感就診逾十一．五萬人次，較前一週下降七．九％，但仍處於高峰期，新增九十三例重症，以感染H1N1為主，並新增九例死亡，死亡個案介於四十至七十九歲，均確診感染H1N1、且均未接種本流感季疫苗，從發病到死亡平均十三天。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，最年輕死亡個案為北部四十歲男性，無慢性病史，去年十二月上旬先是出現發燒，五天後有呼吸困難、虛弱、意識變差等狀況，陸續有呼吸衰竭、低血壓與肺炎，送入加護病房治療，但仍因敗血性休克，住院六天後宣告不治。

疾管署統計，本流感季的流感重症已累計七一○例，是近五年同期最高，流感死亡病例則累計四十三例，為近三年同期最低。

疾管署提醒，我國公費流感疫苗接種數約五三九．三萬劑，尚餘約六十四．七萬劑，接種疫苗為預防流感最有效方法，呼籲符合公費條件的民眾應把握機會儘速接種。

疾管署昨也公布新增兩例腸病毒重症，其中一例死亡，為北部去年十二月下旬出生的女嬰，出生三天出現發燒、活力差、呼吸窘迫等情況，經加護病房治療，仍出現血小板下降、多重器官衰竭及瀰漫性血管內凝血不全症，最後不幸死亡，確診感染伊科病毒６型，從發病到死亡十八天。另一名重症則是北部一歲女童，已出院返家。

新生兒發燒、活力不佳速送醫

林詠青提醒，新生兒可能經由孕婦分娩過程或產後人際接觸等途徑感染腸病毒，常見感染伊科病毒及克沙奇病毒，初期會有發燒、活力不佳、食慾降低等情形，並容易引發心肌炎、肝炎、腦炎、血小板下降、多發性器官衰竭等重症徵狀，提醒照顧者一旦發現新生兒出現上述症狀，應儘速帶往醫院接受治療。

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