新生兒突呼吸窘迫 緊急轉診成功救援

▲該名新生兒目前在東元綜合醫院加護病房持續治療，追蹤復元良好。 （記者廖雪茹攝）

2019-11-22 05:30:00

記者廖雪茹／竹縣報導

1名在新竹縣婦幼診所出生的足月新生兒，日前突發性呼吸窘迫、呼吸急促、發出呼嚕聲與呻吟、唇色發黑，經醫院出動急重症新生兒專業照護團隊，搭乘附有專用配備的救護車趕赴診所搶救，緊急插管、呼吸器治療、給予氧氣合併使用急救藥物，順利載回新生兒加護病房持續治療，目前追蹤復元良好，成功救回一條小生命。

新竹縣東元綜合醫院新生兒科主任王昱程表示，依據衛福部2018年死因統計顯示，有474名新生兒在出生後28天內死亡，死亡率約2.6%，其中先天性畸形或染色體異常、源自周產期而出現的呼吸性疾病、妊娠長短而引發的疾病、周產期的感染等，占新生兒死因近七成。

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東元醫院 啟動急重症團隊

王昱程說，胎兒肺部發展到37週還有5%未成熟，35週以下早產兒更脆弱，多項器官未成熟，可能引發肺炎、肺高壓、敗血症等，往往一出生就需要兒科醫師急救。

專用配備救護車 車上插管

王昱程說，在地區診所出生的新生兒一旦發生危急情況，若未馬上急救並立即送往大醫院，可能死亡或發生嚴重後遺症，轉診路程存在極大風險，很可能出現失溫或缺氧，無法立即治療恐造成無法挽回的遺憾。

東元醫院建議，新生兒若在一般婦幼診所、月子中心或住家出現急症須立即救治，可打119或逕撥鄰近較大醫院電話，說明狀況請求救援。

▲東元綜合醫院出動急重症新生兒專業照護團隊，成功營救寶貴的小生命。（東元醫院提供）

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