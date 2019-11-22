改良式翼管神經截斷手術 擺脫鼻過敏

▲翼管神經位置示意圖。（記者張軒哲翻攝）

2019-11-22 05:30:00

記者張軒哲／台中報導

台中市馮先生長年嚴重鼻過敏，早上起床、晚上睡前，或室內外溫差過大，就會止不住打噴嚏、鼻水流不止，衛生紙團堆滿桌。使用鼻噴劑或抗過敏藥都完全無法改善，最後連眼睛也出現過敏反應，充滿血絲，影響生活跟工作。台中慈濟醫院耳鼻喉科醫師許原禎診斷後，採用改良式鼻翼管神經截斷手術，有效解除病人打噴嚏、流鼻水等嚴重鼻過敏症狀，總算脫離過敏困擾。

許原禎表示，馮先生是因為「翼管神經」受環境刺激，引起嚴重流鼻水、鼻塞、鼻涕倒流等過敏反應。「翼管神經」是從腦神經發出經由鼻翼管通道進入鼻腔的一條神經，粗細約0.3到0.5公分，負責掌管鼻腔血管擴張、軟顎反應和淚腺；當人體遭遇過敏原，翼管神經就會傳遞訊號，使鼻子發癢、拚命打噴嚏、流鼻水，所以也被稱做「過敏神經」。

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許原禎指出，因翼管神經過度反應的過敏病人往往吃藥效果不佳，嚴重過敏症狀也會影響日常工作、讀書與睡眠，臨床上就會對翼管神經進行治療改善。過去手術器械與內視鏡設備尚未全面發展，翼管神經截斷手術往往會出現無法確實根除病灶的疑慮，且術後引起的乾眼症與臉麻問題等併發症，也讓許多過敏病人望之卻步。

３Ｄ導航 精準掌握神經位置

隨著科技進步，目前已可透過３Ｄ立體定位導航系統，精準掌握翼管神經位置，藉由內視鏡神經勾與微創電燒刀，精確截斷翼管神經。比起傳統手術不僅縮小手術範圍，也降低術後出血與乾眼症等併發症，病人住院天數相對較短，且不會有術後鼻部腫脹的不舒適，恢復正常生活的時間快很多。許醫師就是運用改良式翼管神經切除手術，順利截斷馮先生的翼管神經，讓他重新找回沒有鼻過敏的新生活。

許原禎提醒，春夏潮濕或秋冬變換的空氣品質都會引起過敏性鼻炎，目前內視鏡翼管神經手術是安全有效解決鼻過敏的治療方式之一，尤其藥物控制效果不佳的過敏性鼻炎病人可以思考這個治療方式。

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