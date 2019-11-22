光電業進駐台西 蘇治芬促配套拚觀光

雲林台西新興區東二區填海造陸土地，光電業者將進駐。（記者詹士弘攝）

2019-11-22 05:30:00

〔記者詹士弘／雲林報導〕離島工業區台西新興區東二區有兩百八十三公頃填海造陸土地，本月底將公告出租，將提供太陽光電業者進駐，立委蘇治芬要求經濟部配套發展觀光，將風頭水尾缺點變成優勢。

填海造陸280公頃 月底公告出租

雲林離島工業區除麥寮區有六輕進駐，新興、台西、四湖三地開發停滯廿八年，前縣長李進勇申請前瞻計畫開發台西綠能專區，但縣長張麗善上任後已停止綠能專區開發。立院經濟委員會陳曼麗、蘇治芬及經濟部常務次長林全能、經濟部副局長楊伯耕、能源局組長陳崇憲昨踏勘台西新興區，聽取地方意見。

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林全能表示，新興區東二區有兩百八十三公頃用地本月底將公告出租，配合國家再生能源政策，將提供太陽光電業者進駐，其中八成為工業用地，其餘兩成是公設用地，開發主體是經濟部工業局，希望轉型為低環境衝擊友善產業的基地。

蘇治芬提到，中央在新興區發展太陽能光電，應依「電業法」落實售電收入一定比例回饋給縣府與鄉鎮公所；公共設施用地也應配合地方發展，開發觀光資源，活絡地方經濟，例如，配合台西海口生活館推動觀光，舉辦國際風箏節，新興區島上五十六公頃要填海造陸的堆置物，可發展裝置藝術再利用。

地方盼引進極限運動 讓青年回鄉

台西鄉觀光文化發展協會總幹事黃舜瑜說，台西魚塭有一千兩百公頃，漁民已老，希望導入共生循環經濟，將智慧魚塭結合太陽能，發展無汙染的綠能科技產業園區，讓年輕人願意回鄉；而台西是風頭水尾，東北風適合衝浪，建議引進極限運動，將缺點變成優勢。

立委蘇治芬（前排左二）要求經濟部配套發展地方觀光。（記者詹士弘攝）

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