「一條龍」服務 新北招商投資1073億

新北市長侯友宜（前排左）在業者帶領下參訪室內檢測的儀器。（記者邱書昱攝）

2019-11-22 05:30:00

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到林口區的德商德凱認證公司參訪，該公司預計投資十億元在林口興建營運總部，透過市府經濟發展局推動的「招商一條龍」政策，由市府跨局處合作，協助業者儘速取得相關證照；侯友宜表示，新北市近一年來的招商投資額已達一○七三億元，只要廠商願意來新北投資，市府都會盡力協助。

台商回流投資的議題成為總統大選的藍、綠攻防戰，侯友宜前天證實台商到新北鉅額投資，被認為是打臉同黨立委曾銘宗等人，行政院長蘇貞昌也肯定侯友宜就事論事的態度；侯友宜強調，做事不是用嘴巴說，要埋頭苦幹，政治沒那麼重要，中華民國要的是同心，「不是口水、不是你鬥我鬥。」

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侯友宜表示，他做事的態度很清楚，數字不重要，重要的是政府要努力解決經濟困境，幫助有心返台投資的台商、外商解決問題，台灣要把安全、經濟、社會關心的大小事擺在前頭，政治永遠是最後面，民眾要的是安居樂業的好生活，他和市府團隊會好好拚市政，把市民需要的事情做好才是根本。

侯友宜到林口參訪外商

市府經發局指出，德凱認證公司是專注於第三方獨立測試、檢驗與認證的機構，服務範圍包含安規測試、無線通訊測試、市場認證等，集團遍布六十國、四萬五千名員工，看準台灣在物聯網、車聯網的產業發展可期，發展消費性電子、車聯網、健康照顧等應用。

德凱投入10億蓋營運總部

侯友宜說，從他去年底上任後，新北的招商投資金額已達一○七三億元，已創造二萬四千個就業機會，新北土地寸土寸金，工業區一定要立體化，中央也願意和新北攜手合作，工業區立體化近期加總十四件，很多台商、外資都願意再加碼投資。

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