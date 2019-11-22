超市變健身房 高雄花賞大樓住戶陳情

高雄河堤社區花賞大樓住戶到議會陳情，不歡迎健身房進駐。（記者許麗娟攝）

2019-11-22 05:30:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄河堤社區的「花賞大樓」住戶，昨早赴高雄市議會陳情，指花賞大樓原為市場用地，市府以ＢＯＯ（Build興建、Operation營運、Own擁有，可享減免稅金及優惠融資等好處，但相對要提供回饋條件）獎勵投資方案興建住宅大樓，一、二樓規定須做零售或販售生鮮產品的超市，但在超市停業後，京城建設申請二樓變更商業使用，經發局已核准，並承租給健身房業者，目前仍在工務局審核中，住戶表示不歡迎，副市長葉匡回應「將請相關單位依法行政」。

變更商業使用 違反BOO獎投方案規定

高雄市無黨籍議員陳善慧在議會質詢時表示，花賞大樓為京城建設於一○一年底興建完成，一、二樓依規定須做零售或販售生鮮產品的超市，但超市一○七年九月停業後撤離，同年九月二十五日京城建設去函經發局，申請變更多目標使用，並允諾會繳納開發利益回饋金五十四萬及認養公園三年，今年一月四日核准變更商業使用。

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三個多月就完成變更 住戶質疑程序有問題

陳善慧指出，一般申請變更案件要一年半左右，但此案卻三個多月就通過，質疑程序有問題。

對此，花賞大樓共有二百零八戶，昨早一百五十位居民到議會前抗議陳情，住戶發聲要求京城建設承諾務必履行市場設置，並希望二樓爭議未解前，工務局不要核發執照。

工務局：審查中 建設公司：健身房合法使用

工務局長吳明昌指出，京城建設於今年九月二十七日提出申請，十一月十五日退給申請人補件，工務局尚在依法審查中。

京城建設公司表示，此次變更的是二樓空間，一樓仍維持市場使用，也已和全家便利商店談好進駐且會販售生鮮食品，符合市場使用目的。承租二樓使用的世界健身俱樂部則強調，健身房經營為合法使用。

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