校園遊具合格率11.9％ 苗縣分3年改善

苗栗縣國小遊戲器材檢測，合格率僅11.9％，校方拉起起封鎖線。（圖由縣議員鄭碧玉提供）

2019-11-22 05:30:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府教育處檢測全縣一百一十八所國小遊戲器材，僅有十四校合格，合格率十一‧九％，校方為了學童安全，紛紛拉起封鎖線，不開放使用；縣議員鄭碧玉、陳品安都督促教育處儘速完成改善，不要讓學童沒得玩。教育處長徐永鴻表示，除請校方向中央申請經費改善，縣府明年起，分三年編列二千七百五十萬元，每年約九百多萬元，協助學校汰換。

鄭碧玉、陳品安於教育處在議會進行工作報告時，針對縣內大多數國小校園遊戲器材設施無法開放使用的情形，提出質詢。

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徐永鴻說明，衛福部考量兒童使用遊戲器材安全，訂定「兒童遊戲器材設施安全規範」，教育部也發文各縣市政府，原本要求在明年，要把校園不符合新規範遊戲器材改善完成，但全國許多學校反映來不及，衛福部同意再延三年。

徐永鴻說，因規範標準嚴格，教育處於九月完成全縣國小包含分校共一百一十八所安全檢測，只有在二○一七年以後建的十四所校園遊戲器材是合格的，檢定合格率為十一‧九％；但不合格者，並非都是有立即性危險，有些是器材本體沒問題，但周邊防護措施不足，需改善。

徐永鴻說，教育處除請一部份學校向中央申請經費改善，縣府明年起，也分三年編列經費，協助其餘學校汰換。教育處補充，教育部有照顧「非山非市」學校計畫，可供縣內四十九所國小申請經費，以優先改善遊戲器材；其餘五十五所，由教育處逐年編列經費改善，三年總計約二千七百五十萬元。

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