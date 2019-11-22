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列冊追蹤文化資產》溪州榮民工廠遭拆 監院糾正彰縣府

被列冊追蹤文化資產的溪州榮民工廠，已被得標所有權人拆除。圖為未拆除前。（資料照）

被列冊追蹤文化資產的溪州榮民工廠，已被得標所有權人拆除。圖為未拆除前。（資料照）

2019-11-22 05:30:00

〔記者謝君臨、林良哲、湯世名／綜合報導〕專門生產草袋與造紙的彰化縣溪州榮民工廠，前年六月經彰縣府文化局以「具文化資產價值潛力」做成「列冊追蹤」決議，不料竟於今年三月遭得標所有權人拆除；監察委員王美玉、王幼玲調查後，發現彰縣文化局未於六個月內辦理審議，有違文化資產保存法規定，提案糾正彰縣府、彰縣警察局。

未於決議後6個月辦理文資審議

王美玉指出，彰縣文化局於去年三月廿八日才提文化資產審議會，期間該工廠遭標售，旋即由得標人拆除，而文化局未依法於六個月內辦理審議，也未依規定訂定追蹤及定期訪視。

拆除後才發現 彰縣警局也被糾正

至於彰縣警局雖有例行巡邏，但直到今年四月三日才發現建物遭拆除，只能由彰縣府建設局以「無拆除執照擅自拆除」為由，裁罰所有權人三萬元，均待檢討改進。

對此，文化局表示，已進行內部檢討改進，並追究相關人員責任，並建立文化資產保存橫向聯繫網絡，確實進行縣府各局處橫向聯繫，保護文化資產。至於彰化縣所轄文化資產業務繁重及人力不足問題，將向文化部文化資產局申請專案經費，以落實文化資產保護工作。

彰化縣警局說，昨天下午已收到糾正文，正研擬如何處置。

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