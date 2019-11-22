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羅東小巨蛋機關用地變住宅區 議員疑圖利

2019-11-22 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「宜蘭縣政府「擬定羅東都市計畫（治水防災國土復育促進地區）細部計畫案」，其中，一筆約一點三公頃的「機關用地」，可留作興建小巨蛋使用，卻被縣府變更為「住宅區」。縣議員謝燦輝昨在縣議會施政總質詢質疑，縣府是在急什麼？是要圖利誰？讓羅東小巨蛋用地不見了。縣長林姿妙回應，全案還沒實施，會再召開公聽會聽取民意。

林姿妙︰會再召開公聽會聽取民意

「擬定羅東都市計畫細部計畫案」去年將羅東約一○五公頃的工業區與保護區解編，經重新規劃開發後，要還地於民；總開發經費約八十億元，預計以區段徵收辦理，可達財務平衡。計畫內原定興建小巨蛋、約一點三公頃「機關用地」，縣府以暫時無興建規劃，加上無機關願意進駐，今年八月將機關用地變更為住宅區。

「到底要圖利誰？」謝燦輝說，解編案在去年就規劃完成，該機關用地就是要做小巨蛋，但現在小巨蛋卻不見了，為什麼那塊機關用地要變更為住宅區？到底在急什麼？是想要圖利誰？不變更地主就賺得不夠多嗎？完全沒有道理。

縣府表示，內政部規定，工保用地解編區須於三年內完成區段徵收及財務平衡，那塊機關用地非無償使用，價購金額約六點二五億元，各機關均無使用意願，不可能任期閒置，造成財務缺口，因此才會變更為住宅區，提供土地價值，降低整案開發成本，加速工保區解編時程。

林姿妙說，這塊地是否興建小巨蛋，地方有不同聲音，當時變更是為加速工保區進度及財政考量，該都市計畫還未正式實施，將召開公聽會，取得共識再決定後續做法。

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