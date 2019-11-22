蘇花公路「最美路段」 明年首辦路跑

台九丁線蘇澳至東澳段，一路有太平洋相伴，號稱是最美公路。（記者張議晨攝）

2019-11-22 05:30:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台九丁線蘇澳至東澳段號稱蘇花公路「最美路段」，明年三月廿二日將舉辦馬拉松賽事，即日開放報名，路跑全程有湛藍太平洋一路相伴，被試跑者形容是「最美賽道」。

「蘇花馬拉松嘉年華路跑賽」由蘇澳鎮體育會慢跑委員會承辦，總幹事邱彥凱說，蘇花公路為往返宜花「唯一」道路，交通地位重要，過去從未舉辦路跑，直到蘇花改通車，舊路轉型為慢活景觀大道，才有機會主辦賽事，明年的路跑是這條道路開通以來的「第一次」。

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蘇花公路一九三二年通車，迄今已經有八十七年歷史；蘇澳至東澳段，擁有蔚藍的太平洋風景，不僅入選公路總局全台「最美公路」票選，道路西側是山崖、東側是太平洋，跑者形容是跑在山崖賞蔚藍海濱，沿途風景壯闊。

邱彥凱說，籌備賽事期間，他們號召多次試跑，每個人對這條景觀道路讚不絕口，至於難易度，全馬組高度落差大，較具挑戰性，其餘組別未有長跑經驗也能輕鬆應付。

蘇花馬分全馬組、半馬組、十公里組及五公里組，起點為南方澳金龍寺，全馬折返點為東澳粉鳥林漁港；四組總共有七千個名額，即日起至十二月底開放報名，至額滿為止，全馬組報名費一千一百元、半馬一千元，十公里、五公里組則為八百、五百元，報名網址（https：//reurl.cc/Ob6z2v）。

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