台61線南延曾文溪橋工程 明年底發包

2019-11-22 05:30:00

〔記者楊金城／七股報導〕台六十一線西濱快速公路將在十二月底全線通車，台六十一線南延的曾文溪橋新建工程目前規劃進度受到各方注目，西濱南區臨時工程處預估台六十一線曾文溪橋工程在明年底辦理發包，工期粗估五年，工程預算六十七億元。

工期粗估5年 經費67億元

台六十一線的終點在七股十份交流道，歷經多年爭取延伸台六十一線跨越曾文溪的曾文溪橋，在二○一六年九月獲行政院核定，而台六十一線最後一段的七股交流道到十份交流道在二○一七年十一月通車，後續曾文溪橋新建工程持續推動。

請繼續往下閱讀...

西濱南工處副處長陳保展昨天說，台六十一線曾文溪橋跨越曾文溪的行水區、高灘地屬於國際級濕地，生態敏感，工程不只要進行環境影響差異報告，也要進行濕地保育評估報告，避免衝擊濕地生態環境，但都已在今年提前通過環差和濕評。

陳保展說，曾文溪橋新建工程建設計畫書已由公路總局擬定，將呈報交通部、行政院，工程預算粗估六十七億元，最快在明年底辦理工程發包，工期預估五年。

西濱南工處說，台六十一線曾文溪橋路線規劃從十份交流道跨曾文溪後，銜接南市二之七號道路，連接台江大道，總長約三．三八公里，串聯大台南交通路網，曾文溪橋上除主線車道，也規劃機慢車道和自行車專用道。

七股漁民楊惠卿說，七股生態觀光受到遊客喜愛，在原台南大學七股校區土地歸還市府後，未來曾文溪橋下的十份端應設置停車場、公路客運轉運站，方便遊客進出，帶動觀光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法