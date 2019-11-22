台中忠明高中校長猝死住處 師生惋惜

台中忠明高中校長張永宗，21日被發現猝死於住處。（記者張瑞楨翻攝自忠明高中網站）

2019-11-22 05:30:00

〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕五十六歲的市立忠明高中校長張永宗（見圖，記者張瑞楨翻攝自忠明高中網站），廿一日沒上班，校方感覺怪異，派人到住處查看，驚見他猝死住處。學校職員說，校長身體一向健康，前天正常巡視校園，下班後於夜間跟朋友聚會，為何突然死亡，大家都不解、也很難過，死亡原因仍須檢方相驗。

張永宗熱愛教育，前天下午巡視校園看到學生進行一○八年新課綱在上生教科技課，PO文臉書分享，上午也分享校內桌球選手的努力故事及小王子的詩句，辦學極具熱忱。昨天上午他沒參加預定會議，中午前家長會長有事找他一直連絡不上，向學校反映，校方派員前往住家找人，竟發現張永宗在家身亡。

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張永宗是彰化縣人，台中一中畢業後就讀台灣師範大學，曾任明星學校居仁國中校長，四年前調任忠明高中校長，辦學認真，今年暑假通過連任。親友與同事接獲噩耗，已至台中生命禮儀處崇德館致哀，死因仍須檢方進一步認定。

忠明高中教務主任陳建銘說，校長的子女在外求學，平常幾乎以校為家，早上不到七點就到校，平常也注意身體健康，下班後會在住家附近健走，前天正常參與學校活動，沒有異狀，目前檢警還在調查，師生非常惋惜。

張永宗與學生沒有距離，學生甚至可直呼其名「永宗」、「永宗哥」，陳建銘說，校長沒有架子，對下屬充分授權，近年致力推動國際教育，開拓學生視野，將忠明高中打造成數一數二的學校。

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