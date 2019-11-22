台中》塑膠免洗餐具充斥 議員議場辦桌質詢

議員昨天將辦桌搬入議場，邀副市長陳子敬（中）等首長入座，了解塑膠和一次性餐具問題嚴重，要求市府落實減塑政策及低碳城市宣導。（記者蔡淑媛攝）

2019-11-22 05:30:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市有四十四家星級環保餐廳，居全國之冠，但市議員鄭功進發現市府輔導、宣導不力，連環保志工參訪或活動用餐，滿桌全是免洗塑膠餐具，議會質詢時搬來辦桌菜色及滿滿的塑膠袋和餐盤，邀請局處首長上桌查看，要求落實減塑政策及低碳城市宣導，官員坦承塑膠製品對健康環保的危害，回應會加強減塑。

市府允加強宣導減塑

議員鄭功進、施志昌、林祈烽、黃守達、林德宇昨天針對一次性餐具及塑膠濫用問題提出質詢，並在議場實境辦桌，用的全是塑膠杯碗、美耐皿餐具及紙容器塑膠膜，批評整桌「塑化劑」，鄭功進穿上廚師裝，拿出塑膠袋、紙碗裝盛的餐點質詢，指「從桌布開始就全是塑膠垃圾！」副市長陳子敬和警消環衛局長只能苦笑。

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鄭功進表示，全市登記餐飲業超過一萬家，每人每日生產一般廢棄物一．二三公斤，坊間餐館使用一次性免洗餐具及塑膠製品非常頻繁，連每年市府舉辦的環保志工隊聚餐、里鄰長文康活動，也常選擇不甚環保的公路餐廳用餐，常常使用大量塑化劑殘留的餐具，加上熱湯及酒水，政府不應漠視。

鄭功進也說，市府宣導效益不彰，市民也無感，環保局每年僅編列約三萬元訪視輔導費，像台中知名燒肉餐廳推出的優惠方案，竟是自備餐具飲料第二杯半價，恐怕一整年使用綠色環保優惠的不到十人。

鄭功進要求由陳子敬領軍的低碳辦公室，應主動結合相關局處強化生產履歷、無塑化劑、食安環境及獎勵推廣等輔導團，在山海市屯各選出標竿示範餐廳輔導轉型，並進行綠色採購、增加誘因，真正落實低碳城市。

環保局回應，為鼓勵民間業者成為環保餐館，每年舉辦綠色消費表揚大會，希望帶動更多業者加入，另也承諾將改善環保志工等市府活動的用餐品質，打造綠色友善環境。

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