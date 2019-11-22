台中文山焚化爐汰舊換新 2024年完工

文山焚化爐已使用逾廿四年，是全國第二老的焚化爐。（記者蔡淑媛翻攝）

2019-11-22 05:30:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕南屯文山焚化爐使用廿四年，是全國第二老的焚化爐，空污問題引發關注，藍綠議員昨天都質疑市府防制空污的決心，市議員陳淑華指市府明年總經費從十億元縮水至一．五億元，如何空氣換新；市議員黃馨慧則指市府要新建一座爐體，是否如同對中火的堅持也是汰舊換新。環保局回應，將引進民間投資ROT（Reconstruction重建、Operation營運、Transfer移轉）建新爐，預計二○二四年完成，恢復原始設計焚化量每天九百噸標準。

改善空污 明年編1.5億整修3爐體

文山焚化爐設備老舊，市議員何文海、陳淑華、謝明源、李天生、黃馨慧等人都關心文山焚化爐防制空污進度，陳淑華指出，文山焚化爐空污嚴重，在全台焚化爐空污排名前五名，卻不積極更新設備。

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陳淑華說，林佳龍擔任市長時，市府為文山焚化爐編列十億元整修，今年或明年就能修繕改善焚化效能與空污，現在突然改成ROT促參案方式改建增新爐，但促參程序要議約、計畫約需二至四年，本月才上網招標，再加上動工興建，總計至少費時六年，時程太久，更難以相信能如期完工，質疑市府以拖待變，「改善空污是騙人的」，無心解決垃圾和空污問題。

黃馨慧也質疑這座「住在社區裡的焚化爐」是標準鬆、超標多，肯定市長盧秀燕解決空污「先公後私」，先處理公家機關的空污問題，但要如何解決城市垃圾問題，同時兼顧居民健康，她詢問環保局長吳志超是否增一座新爐，就汰除一座舊爐，但吳未正面回應。

環保局回應，文山焚化爐目前空污排放都在法定標準內，但現有三座爐體設備老舊，焚化量從原始設計每天九百噸降為六百噸，前市府規劃是依政府採購法投入十億元進行原爐設備更新，經檢討原計畫只可提升日處理量約一一○噸，總日處理量僅達七一○噸，無法有效解決廢棄物去化困境。

將以ROT建一新爐、汰除一舊爐

新市府以ROT促參案方式進行整體改建案，預計新建一座新爐體、汰除一座舊爐體，恢復建廠之初設計的九百噸，目前先編列一．五億元整修三座爐體，小幅度修繕以維持穩定營運到二○二四年新爐完成。

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