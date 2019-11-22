1幼保員顧25幼兒 課後留園亂象多

全教總昨開記者會指出，幼兒園課後留園亂象多 。（記者林曉雲攝）

2019-11-22 05:30:00

〔記者林曉雲／台北報導〕公幼在下午四點放學後，依需要可開辦課後留園到六點，以便雙薪家庭接送孩子，但全教總昨開記者會指出，教育部原則規定十名學生才可開班，但有些縣市放寬為五人以上、甚至一人就可開班，家長補助不一致、教保人員鐘點費不一致、師資人力不一致，導致各種亂象，甚至有些課後留園為節省人事成本，違規要一名幼保員照顧二十五名幼兒，品質亦堪慮。

全教總理事長張旭政表示，全國各縣市課後留園開班情況與條件非常不一致，應從制度面解決家長的托育問題，包括制訂全國統一的開班與補助標準，不要依學生人數收費，而是訂出統一收費價格；另建立課後留園人力資料庫或外包優良廠商，降低現場教保服務人員加班常態等。

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全教總副秘書長楊逸飛說明，對許多家庭來說，課後留園費用變成沉重負擔，家長只能選擇付出高額費用或把孩子送到安親班。一名新北市家長表示，課後留園一學期收費七、八千元，只是在學校寫功課，學校老師勸他們不如送安親班。

而據全教總統計，課後班平日鐘點費約三、四百元，但有縣市低至二百六十元，同工不同酬，落差極大。楊逸飛表示，因教育部將課後留園辦理情形列為縣市考評績效，導致有些縣市為達成課後留園的開辦率，竟調降教保服務人員的鐘點費，強迫教保服務人員做「功德」。

全教總研究員顏嘉辰也表示，有些縣市公幼為節省成本，竟要一名教保員照顧二十五名幼兒，過高的師生比，也讓學校更難找到課後師資人力。

國教署組長武曉霞回應，公幼課後留園的收費項目及數額是由地方政府訂定，家長可自由參加及採取使用者付費政策，弱勢童有政府補助，課後留園有明確的師生比要求，三歲以下師生比是一比八，三歲以上師生比是一比十五，全國有二○二六間公共化幼兒園辦理課後留園。

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