委員正反意見都列入報告 政院：高鐵南延未違反行政程序

高鐵南延屏東案引發爭議。（資料照）

2019-11-22 05:30:00

〔記者鄭瑋奇、李欣芳／綜合報導〕高鐵南延屏東案引發爭議。高鐵延伸屏東案九月二十七日經交通部審查會議通過，決定以「左營方案」做為後續推動方向，並已送行政院審查；但有交通部邀請的審查委員質疑，交通部未獲委員同意就報院，不符程序正義。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，此案交通部已提出說明，沒有違反行政程序，目前政院先由國發會進行審議，將進行專業評估，政院的審議也沒有設定，一定要在何時核定，並無總統大選前要跳過專案審查程序急著核定的問題。

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交通部官員指出，審查會後有依審查委員所做的結論意見，補充修正後，再寄送委員確認，但有委員又提不在審查會結論內的新意見，不可能為此大幅修正報告，否則只要有一名委員想卡住某項建設，一直要求確認新意見，就可擱置甚至杯葛原本審查會通過的結論。

交通部鐵道局說明，九月二十七日結論是通過左營案優先，但請鐵道局函報行政院前，將補充內容再徵詢委員意見。鐵道局也於十月中旬以電郵徵詢審查會出席委員意見，有一位委員請鐵道局補充替選方案（高雄案、小港潮州案）的增資本益比、國土規劃與區域發展等相關評估分析，送其確認後，再循序呈報等意見。

鐵道局指出，因該委員意見並非該次審查會議結論意旨，後續於十月二十八日將修正後報告書依程序呈報交通部。

交通部九月廿七日召開審查會通過高鐵延伸屏東，拍板選定左營案，路線由左營經燕巢抵達屏東六塊厝，全長十七．五公里，工程經費五五四億元。

Kolas表示，會議中審查委員的意見都列在報告裡，作為附件送到行政院，正反意見都有，並沒有違反程序。經了解，審查會只有一位委員有不同意見，對於不同意見政院表示尊重。

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