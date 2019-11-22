研發非洲豬瘟快篩器 中正大學在美獲獎

中正大學研究團隊研發出「非洲豬瘟快篩檢測器」。（記者蔡宗勳翻攝）

2019-11-22 05:30:00

潛伏前期就能偵測病毒 提早檢測時間 有助防疫工作

〔記者蔡宗勳、吳欣恬／綜合報導〕非洲豬瘟疫情升高，目前東南亞國家僅剩台、日兩國沒有非洲豬瘟疫情，國立中正大學學生團隊研發在潛伏前期就能偵測豬瘟病毒的「非洲豬瘟快篩檢測器」，可偵測非洲豬瘟病毒特有的ＤＮＡ序列，於十一月初在美國波士頓舉行的國際遺傳工程機械設計競賽（iGEM）中獲獎，目前除準備申請專利，並繼續深入研究，希望可以應用在更多的疾病檢測上。

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亞洲10國通報疫情 中越仍在延燒

農委會防檢局指出，目前亞洲國家已有十國向世界動物衛生組織（ＯＩＥ）通報發生非洲豬瘟疫情，國內最新確診五件來自中國和越南的豬肉製品，驗出非洲豬瘟病毒呈陽性，其中四件來自中國、一件來自越南，顯示兩國疫情仍在延燒。

團隊走訪養豬場 探討技術可行性

中正大學iGEM團隊十六位成員來自理、工、管理、社會科學等學院，iGEM比賽宗旨為「當地問題，當地解決」，有鑑於非洲豬瘟威脅日增，團隊實際到養豬場瞭解豬農需求，拜訪政府單位，從專業角度探討技術可行性，希望為台灣防疫工作盡一份心力。

鎖定前期病毒基因 作為檢測標的

中正大學iGEM隊長王瑋晟表示，非洲豬瘟至今尚未有疫苗，目前市面上的快篩試劑以抗體檢測為主，但豬隻在感染約十天後，才擁有最佳偵測抗體量，中正團隊研發方向鎖定感染後三至七天的潛伏前期檢測，利用潛伏前期即有的病毒基因，作為檢測標的，有效提早檢測時間，預防疾病擴散。

已引起廠商關注 未來將申請專利

中正「非洲豬瘟快篩檢測器」原型，透過CRISPR-Cas基因編輯技術可辨認專一ＤＮＡ序列的功能，偵測非洲豬瘟病毒特有的序列，同時提出方便攜帶與操作的檢測器設計，因傳統病毒檢測需將檢體送至實驗室，不僅耗時，且運送過程增加病毒擴散的可能，團隊希望利用現場檢測，加快流程與降低風險。

校方表示，這項技術已引起廠商關注，未來中正團隊將持續調整檢測器的設計，為專利申請做準備。

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