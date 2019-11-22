高溫處理恐含致癌物 植物油食品將納管

棕櫚油等植物油，高溫處理可能含有致癌物「縮水甘油脂肪酸酯」，衛福部研擬比照歐盟規範植物油食品。（資料照）

2019-11-22 05:30:00

〔記者林惠琴／台北報導〕過去各國陸續發現含植物油食品如巧克力抹醬等，可能含有致癌物「縮水甘油脂肪酸酯」，至今僅歐盟去年訂出限量標準。衛福部食藥署基於保障國人健康，研擬比照歐盟規範植物用油相關含量，將是亞洲首見，新制最快明年上半年實施。

產生縮水甘油脂肪酸酯 ２Ａ級致癌物

監察委員日前調查報告指出，二○一六年歐洲食品安全局發現經高溫處理的植物油加工食品，尤其棕櫚油，動物實驗發現可能含有致癌性的縮水甘油脂肪酸酯；國內主要市售巧克力產品使用的植物油幾乎都為棕櫚油，建議食藥署要加強規範。另外，義大利、日本、香港等地，也在巧克力抹醬、食用油、人造奶油、餅乾等產品發現縮水甘油脂肪酸酯。

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台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，縮水甘油脂肪酸酯是植物油在高溫處理成精煉油的過程中所產生，若用這些精煉後的植物油製成餅乾、蛋糕或其他產品，也恐有相關物質；一旦被人類食用進體內，會於胃腸道中水解成具有毒性的縮水甘油，縮水甘油脂肪酸酯有研究證實可能使動物出現腎癌，被世衛組織的國際癌症研究署列為２Ａ級致癌物。

亞洲第一國 新制最快明年上半年實施

食藥署科長廖家鼎表示，針對植物油中的縮水甘油脂肪酸酯含量，我國正研擬比照歐盟作法規範食品用植物油，建議業者透過改變製程，如減少用量、調整加熱溫度、時間，以降低相關物質含量。

例如直接食用或供加工用途的植物油限量訂在每千克一千微克；提供為生產嬰幼兒奶粉、副食品用途的植物油限每千克五百微克；提供為生產嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品等用途的植物油，產品為粉類限制每千克五十微克、液體則是每千克六微克。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，縮水甘油脂肪酸酯主要在動物實驗發現致癌，人體未發現致癌證據，但訂標準強化把關，應可減少致癌物生成。

楊振昌呼籲，歐盟評估每日成人耐受量為每公斤體重○．八微克，食品業者改變製程可降低生成量一半，建議除公布限量標準外，也要輔導業者改善作法。

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