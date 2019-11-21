疑登革熱感染地 澄清湖豎警戒旗

衛生局在澄清湖豎起登革熱警戒旗，提醒民眾做好個人防蚊措施。（衛生局提供）

2019-11-21 05:30:00

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市第五十八例本土登革熱病例可能感染地為澄清湖風景區，市府持續防疫，自月初以來已捕獲二百多隻病媒蚊，並開出十七張舉發單，衛生局昨強調，如果近期病媒蚊密度不降或再有疑似病例出現，就必須採取高規格防疫措施，不排除封閉園區。

2週捕獲200多隻病媒蚊 開17張舉發單

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澄清湖風景區管理單位水公司表示，園區面積達三百七十五公頃，其中水域佔三分之一，偶有遊客遺忘水瓶或其他容器，若遇雨天易積水而孳生病媒蚊，除常態性的十九名工作人員分區巡視，清理廢棄物品外，也緊急增派十二人加強清掃。

水公司：緊急增派人員清掃、巡查

水公司說，園區門口備有防蚊液供遊客取用，並以廣播及ＬＥＤ跑馬燈方式，提醒遊客穿著淺色長袖衣物，另發動五十位志工巡查環境及通報，希望徹底清除孳生源。

若再有疑似病例或風險升高 不排除封園

衛生局強調，至今累計共捕獲二百多隻白線斑蚊、埃及斑蚊等病媒蚊，並開出十七張舉發單，防疫人員也在澄清湖豎立登革熱警戒旗，提醒民眾做好個人防蚊措施。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，如果在十一月卅日疫情解除管制前，還有個案傳出，且與澄清湖有地緣關係，或澄清湖病媒蚊管制狀況持續不良，導致傳染風險升高，就必須採取高規格防疫措施，不排除封閉園區。

防疫人員清查病媒蚊孳生源。（衛生局提供）

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