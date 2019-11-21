高雄一德夜市攤商陳情 葉匡時後門開溜

一德夜市上百名攤商，手持「庶民的悲哀」、「讓庶民活下去」等標語，到市議會前陳情。（記者葛祐豪攝）

2019-11-21 05:30:00

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄一德夜市上百名攤商昨天手持「庶民的悲哀」、「讓庶民活下去」等標語，到市議會前陳情，希望市府能多給攤商一點時間或就地合法，但副市長葉匡時並未現身，攤商苦候一個多小時，才發現葉從後門開溜，僅由經發局長伏和中出面接下陳情書。

盼市府多給一點時間或就地合法

三十年歷史的高雄一德夜市，因佔用道路等問題屢遭檢舉，高市府七年前制定的「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，今年十一月十一日落日條款生效，從本週一起禁止擺攤，警方還出動二百名警力隔離。

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上百名攤商生計受影響，昨天上午十點多在民眾黨立委參選人敖博勝等人帶領下，前往市議會前陳情抗議，攤商手持「庶民的悲哀」、「讓庶民活下去」等標語，諷刺意味濃厚。

陳姓攤商指出，一德夜市約有三百攤，其中三、五十攤配合市府移往凱旋夜市，但當地人潮只有一德夜市的四分之一不到，生意很差。

攤商表示，願意配合改善，但市府沒有完善的配套措施，沒有協助讓攤商與在地民眾溝通調解，就把路邊夜市趕盡殺絕，攤商怎麼生存？

敖博勝批說，「高雄發大財」、「莫忘世上苦人多」，都是韓國瑜講的，這些攤商去年都是支持韓國瑜的，現在市府只是把他們趕去凱旋夜市嗎？

經發局長接陳情書 葉溜走攤商大罵

伏和中利用議會質詢休息時間接下陳情書，對於攤商訴求，他強調會邀集攤商代表，尋覓合法的攤集場或空地停車場，目前也有議員提議修法，將落日條款延後半年或一年。

攤商提出在協調時間內，能否在原地繼續擺攤，伏和中表示無法承諾。上百名攤商不死心，在議會前苦候一個多小時，高呼「市長出來」、「韓市長出來面對」、「我們大家要吃飯」。

直到中午總質詢時間結束，仍未見代理市長的葉匡時出面，攤商這時才發現葉已經從後門開溜了，氣得大罵「我們是三等公民嗎？」

一德攤商上百攤商，前往市議會陳情，經發局長伏和中（右）出面接下陳情書。（記者葛祐豪攝）

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