掃除C肝大作戰 苑裡明年大篩檢

苗栗縣明年將舉辦C肝篩檢的7個里。（記者蔡政珉翻攝）

2019-11-21 05:30:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮被行政院「國家C型肝炎旗艦計畫辦公室」列為全台C肝風險層級最高鄉鎮之一，其中內區十個里盛行率高，苗栗縣衛生局與行政院及肝病防治學術基金會合作，明年二月份將辦理七場大型篩檢，呼籲鄉親把握機會。

被列全國風險最高鄉鎮之一

苗栗縣衛生局疾病管制科指出，明年度國家將有八十二億元預算投入全國打擊C肝計畫，不過因資源有限，各縣市都會搶食大餅，尤其苗栗縣苑裡鎮內區十個里C肝陽性率達百分之二十，將會儘快舉辦篩檢，讓鄉親能提早得到相關醫療資源。

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為何苑裡鎮內區C肝陽性率高？衛生局表示，有民眾反映與早期密醫或診所反覆使用針頭有關，但如今難以查證。縣府於二○一○至二○一二年篩檢七千九百多人，就有八百一十人呈陽性，多集中於苑裡鎮內區，以苑裡鎮人口四萬多人計算，實際人數應更高。

明年2月9日至16日將辦7場

至於篩檢部分，縣府今年已完成泰田、上館與舊社三里篩檢。明年二月九日至十六日將於社苓、山腳、石鎮、蕉埔、山柑、玉田與南勢里篩檢。

民眾經篩檢後，之後將安排台大醫院專科醫師為民眾進行超音波檢查，若診斷為C肝，則立刻引介至醫院進行治療與管理，呼籲鄉親把握機會。

衛生局表示，歷年深入社區發現苑裡C肝風險高，因此推動「肝淨鄉里肝炎社區篩檢活動」，紮根社區篩檢，成功篩檢後並轉介治療。

苑裡鎮有社群向本報投訴對於C肝盛行的憂心，並擔憂可能有不當醫療行為導致民眾感染C肝。苗栗縣衛生局強調，目前醫政科一切強力督導，若民眾發現有密醫等不當醫療型狀況，可向醫政科檢舉。

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