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等7年！ 花蓮馬太鞍「豐羽計畫」有經費了

2019-11-21 05:30:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府在光復鄉馬太鞍部落從二○一三年提出「原住民族傳統藝術豐羽計畫」，爭取花東基金興建部落舞祭場、文化驛站等綜合設施，歷經七年的公文往返，本月終於獲原民會核定經費，由花東基金補助一點四億元，加上原民會、縣府共籌措一點九億元，原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）昨到馬太鞍部落文化健康站向長輩宣布期待已久的好消息。

馬太鞍部落會議主席蔡義昌高興地說，部落族人經過七年漫長等待，感謝原民會主委到部落宣佈好消息，鄉長已答應「開工典禮要殺豬慶祝」。縣府則表示，最快明年初可發包動工。

興建部落舞祭場、文化驛站等設施

馬太鞍部落「豐羽計畫」，主體工程有馬太鞍文化驛站新建工程」（室內面積一二五○坪）、豐年祭舞場及觀眾看台區（一○五三坪），加上停車場等公共設施，面積超過一點六公頃，將策劃大型展覽及文化展演、部落文創商店、產業市集，也作為每年豐年祭舉辦場地。

花蓮縣政府二○一三年向國發會提計畫，但歷經四年無法確定執行。原民會說明，新政府上任後，二○一七年三月就拍板，補助可行性評估及設計費五百多萬元，因土地遲遲未完成都市計畫變更，以及用地無法取得，工程計畫無法通過。

核定經費1.9億 明年初完成招標開工

上個月用地終於獲得內政部都委會核定，將原機關用地、農業區，變更為「產業專用地」後，原民會十九日核定豐羽計畫工程，總經費一億九千九百七十三萬元。

主委夷將．拔路兒說，去年就答應「豐羽計畫快要成了」，因土地問題未解決「今年不敢來部落參加豐年祭」，總算縣府今年十月完成都計變更「現在才有面子到部落宣佈好消息」。

縣府原民處長陳建村說，目前正趕辦建照、工程上網招標，由於經費金額龐大，預估最快明年初完成公開招標並開工。

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