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鴕鳥皮夾、恐龍甘藍 農畜命名特別

取名「恐龍」、「露易絲」的甘藍，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

取名「恐龍」、「露易絲」的甘藍，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

2019-11-21 05:30:00

〔記者吳俊鋒／新化報導〕聽過鴕鳥的皮夾、皮帶或者鹿茸面膜嗎？還有名叫「恐龍」、「露易絲」的甘藍，以及「白娘」、「朱秀」、「明紅」、「雪祥」的蘿蔔等，相當特別，本月二十三日的農畜聯合開放日暨種苗節活動，一系列的研發成果即將精彩呈現。

農畜聯合開放日 週六登場

聯合開放日由畜產試驗所及台南區農業改良場等共同辦理，兩大重量級研發單位，九度攜手推動，而種苗節今年邁入第二十三屆，本週六熱鬧開幕。

畜試所、農改場及台灣種苗改進協會等昨天為活動聯合造勢，精彩的研發成果，先睹為快，如鴕鳥的皮件，還有各類蔬菜，品種創新，命名也具創意，引人矚目。活動當天，畜試所將展示各研發技術的移轉與輔導成果，系列產品琳琅滿目。

所長黃振芳表示，其實鴕鳥是全身都可利用的物種，除了一般的肉、油及加工的香腸之外，還有高價值的皮製品，需要屠宰技術去配合。今年規劃「種原方舟」、「畜試土雞」、「豬事如意」、「智慧牧場」等四大主題，結合闖關與集章的活動及首度推出的「戲遊趣」，歡迎親子同樂。

農改場的展示內容，包含大糧倉作物、苞舌蘭、蘆筍、萵苣、稻米等研發與技轉成果。

農改場場長鄭榮瑞提到，今年的種苗節以「十字花科」為主題，集結各式蔬菜品種，還有特別的命名，將展示區點綴成美麗的景色。

鴕鳥皮件與鹿茸面膜等產品相當吸睛，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

鴕鳥皮件與鹿茸面膜等產品相當吸睛，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

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