井仔腳黑腹燕鷗棲息 遭空拍機干擾

北門井仔腳海堤，有人放飛空拍機，干擾到黑腹燕鷗飛返潟湖棲息。 （記者楊金城翻攝）

2019-11-21 05:30:00

〔記者楊金城／北門報導〕北門井仔腳的潟湖上空竟出現空拍機干擾黑腹燕鷗的棲息，令人匪夷所思。經勸導後，空拍機被使用人回收停飛。

目前棲息數量有一萬多隻

來台度冬的冬候鳥黑腹燕鷗，棲息北門潟湖的蚵棚上，是北門賞鳥季的明星鳥，每年都吸引大批遊客來朝聖，為的就是一睹黑腹燕鷗在天空、海面盤旋飛舞的奇景，目前黑腹燕鷗的棲息數量有一萬多隻。

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空拍機盤旋影響燕鷗飛返

位在井仔腳的鹽鄉民宿業者洪有志說，近日來親眼看到有二次空拍機飛在北門潟湖上空，正好是黑腹燕鷗下午四點多將要飛返潟湖的時間，如此一來將嚴重影響黑腹燕鷗不敢飛返潟湖。

洪有志說，使用人應該是要拍美景，無心要嚇鳥，但不知如此將影響到黑腹燕鷗，而去年也有空拍機干擾黑腹燕鷗生態，因為找不到操作人員，只好請當地興安宮以廣播方式宣導不要使用空拍機。

洪有志說，平常不是鳥季就有人使用空拍機拍攝井仔腳鹽田、北門潟湖美景，但在賞鳥季的下午四點後這段期間，正是黑腹燕鷗飛回潟湖休息的時間，如果空拍機在潟湖上空飛，加上發出的噪音，很容易驚嚇黑腹燕鷗，呼籲賞鳥季期間不要在鹽田潟湖周遭使用空拍機。

擾亂其他遊客賞鳥的雅興

最近屢屢拍到黑腹燕鷗在潟湖飛舞美照的鳥友黃三明說，黑腹燕鷗、夕陽、潟湖構成非常漂亮的景色，不應有其他干擾。陳姓遊客說，空拍機不僅破壞美景，也擾亂遊客賞鳥的雅興。

黑腹燕鷗、夕陽、北門潟湖構成一幅美景。（黃三明提供）

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