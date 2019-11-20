鼻噴劑恐生依賴性 醫師︰宜間隔使用

▲市面上有販售許多種類的鼻噴劑。（記者吳亮儀攝）

2019-11-20 05:30:00

記者吳亮儀／台北報導

天氣變化大、許多人鼻子易過敏或鼻塞，會使用舒緩鼻塞用的鼻噴劑，不過醫師和食藥署提醒，長期使用血管收縮劑鼻噴劑容易造成反彈性的鼻充血，若不繼續使用則會一直鼻塞，養成依賴性。

市面上有許多鼻噴劑，最常見的是舒緩鼻塞用的成分。一般常見用於鼻炎的鼻腔噴霧劑有3種類型，分別是類固醇鼻噴劑、抗組織胺鼻噴劑、血管收縮劑鼻噴劑，又稱為去鼻充血劑。

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使用3-5天 應暫停1週再繼續

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長、長庚兒童醫學中心醫師葉國偉說，鼻噴劑是一個統稱，而舒緩鼻塞的鼻噴劑成分是去充血劑，可解決鼻塞症狀。

葉國偉指出，去充血劑長期使用真的會養成依賴性，因為容易造成反彈性的鼻充血，若不繼續使用則會一直鼻塞。如果真的鼻塞很嚴重、受不了，用個3-5天後，要暫停一週，再繼續使用比較好，較不容易有依賴性。

葉國偉說，民眾要注意的是，去充血劑在一般藥局不須處方箋就能買到，所以別濫用、天天用，最好諮詢一下藥師或醫師意見。

至於治療過敏、含有類固醇的鼻噴劑就屬於處方藥，葉國偉說，就得長期使用，才能達到治療的目的，「不同成分、有不同用法，一定要分清楚」。

食藥署企科組科長江仟琦說，類固醇鼻噴劑只需極低劑量就可以達到理想的效果，副作用小，長期使用並不會引起鼻黏膜萎縮或是嗅覺失常。

食藥署提醒，無論是何種成分的鼻腔噴霧劑，都應經由專業醫療人員評估用藥，並依照醫囑正確使用，別自行增減劑量，以避免影響療效及副作用。

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