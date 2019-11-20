選舉到了 焦慮纏身？ 中醫「補心」助安神

▲近來因焦慮症狀前來就醫患者日增，朱益智醫師為患者把脈；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／朱益智）

2019-11-20 05:30:00

文／朱益智

距離選舉不到60天，每天看著政論節目的同時，您是否出現肌肉緊繃、莫名的緊張、注意力不集中、坐立難安、容易生氣，甚至一直咬手指頭呢？小心！您可能患有焦慮症。

每個人都有支持的對象，加上節目上戲劇般聳動的用詞，更容易出現患得患失的情緒，就算節目結束，那氣忿不安的情緒依然迴盪不已。

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焦慮症是無端地明顯感覺心情焦慮和恐懼感的一種精神疾病。焦慮是對未來事件的擔心，恐懼是對當前事件的反應，這些感覺可能會導致心跳過速、顫抖及過度換氣等。常見的焦慮症除一般原因，尚有來自社交、親人分離，幽閉、空曠環境，產生的恐懼感或恐慌症。

根據醫學統計，全球約有12%的人口患有焦慮症，又30%的人一生中至少有過一次焦慮症狀，女生發生率約為男生20倍。

焦慮的起因百百種，其實都是由於一個刺激源或多個刺激源同時發生，而造成心神失寧的情形；當自己無法主宰自己的心，就會心慌及無所適從。

改善虛煩、失眠、驚悸

中醫說「心主神明」，若在長時間莫名的焦慮狀態下，很容易出現疲乏感，甚至腦神經衰弱、心神不寧及失眠。中醫方劑「天王補心丹」，常被應用在協助患者寧心安神，並重新拿回自己心的力量。

此藥方出自《攝生秘剖》，相傳是大唐續命英雄榜中的「鄧天王」傳給一名老和尚。實則是老和尚患病後所創製的驗方，借名於鄧天王。

「補心」，即補養心血。本方有滋陰清熱、補心安神之功，從而虛煩、失眠、驚悸諸症得以痊癒，故稱「天王補心丹」。

現代人處在一個資訊快速變化的世代，也常同時間接受到數種訊息，需耗費相當多的心力。若出現以上焦慮的狀況，建議即時請醫師評估，切勿延誤病情。

（作者為台北市明悅中醫診所中醫師）

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